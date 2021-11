Perché scegliere il noleggio a lungo termine quando è possibile comprare un veicolo? In questa guida saranno spiegati tutti i vantaggi, i costi e la convenienza di tale soluzione. È un'opzione sempre più scelta sia dalle aziende che da famiglie e privati.

Giovanni Spera è un esperto di noleggio a lungo termine, nonché CEO di Finrent, società di noleggio a lungo termine (anche online) che negli ultimi anni si è sempre più affermata nel panorama italiano, ed oggi ci spiegherà il perché scegliere un NLT per guidare un'automobile.

Noleggio a lungo a termine: cos’è e quali sono i vantaggi

Il noleggio a lungo termine è una delle valide alternative all’acquisto o alla formula più nota di locazione, il leasing. Previo pagamento di un canone mensile è possibile usufruire di tutti quei servizi che in alternativa si sarebbero pagati a parte:





Bollo auto ;

Manutenzione ordinaria e straordinaria ;

Assistenza stradale ;

Assicurazione RCA.

Nonostante si vada spesso alla ricerca dell’offerta assicurativa migliore o di come scegliere la migliore assicurazione, le spese di quest’ultima (specialmente per i neopatentati) e per chiunque parte dall’ultima classe, sarebbero decisamente alte.

Questo potrebbe essere un primo vantaggio del NLT rispetto all’acquisto di una macchina o di una moto. Ma i punti a favore non finiscono qui, ecco perché il noleggio a lungo termine conviene:

Canone all inclusive : le spese elencate precedentemente sono già incluse nel canone. Ciò significa non solo avere un risparmio economico, bensì anche burocratico, dato che non è indispensabile ricordarsi delle scadenze.

: le spese elencate precedentemente sono già incluse nel canone. Ciò significa non solo avere un risparmio economico, bensì anche burocratico, dato che non è indispensabile ricordarsi delle scadenze. Nuovi mezzi : per chi adora cambiare spesso veicolo, il NLT è la formula perfetta. Poco importa l’entità di usura del mezzo, al termine del contratto si potrà cambiare sottoscrivendo un nuovo accordo.

: per chi adora cambiare spesso veicolo, il NLT è la formula perfetta. Poco importa l’entità di usura del mezzo, al termine del contratto si potrà cambiare sottoscrivendo un nuovo accordo. Nessuna svalutazione : si sa, l’usato (seppur tenuto in ottime condizioni), dopo pochissimo tempo perde molto del suo valore iniziale, figuriamoci a distanza di anni. Locando un mezzo per più tempo tutto ciò non si verificherà.

: si sa, l’usato (seppur tenuto in ottime condizioni), dopo pochissimo tempo perde molto del suo valore iniziale, figuriamoci a distanza di anni. Locando un mezzo per più tempo tutto ciò non si verificherà. Risparmio fiscale per le aziende : grazie alla formula NLT le aziende possono dedurre e detrarre (anche al 100% in base all’utilizzo della flotta), i costi dell’imponibile. Un risparmio netto rispetto a quanto si pagherebbe con altri metodi.

: grazie alla formula NLT le aziende possono dedurre e detrarre (anche al 100% in base all’utilizzo della flotta), i costi dell’imponibile. Un risparmio netto rispetto a quanto si pagherebbe con altri metodi. Capitale di partenza : le società di autonoleggio danno la possibilità di poter locare un mezzo anche senza anticipo di denaro. Con l’acquisto invece, seppur si opti per la rateizzazione, è indispensabile possedere un minimo capitale iniziale.

: le società di autonoleggio danno la possibilità di poter locare un mezzo anche senza anticipo di denaro. Con l’acquisto invece, seppur si opti per la rateizzazione, è indispensabile possedere un minimo capitale iniziale. Costi fissi senza sorprese : avere un veicolo di proprietà (a maggior ragione una macchina), richiede delle spese che potrebbero essere anche improvvise. Una manutenzione improvvisa, una rottura che chiederà un impegno non indifferente e altre situazioni poco piacevoli. Con il NLT ogni intervento viene garantito dalla società di noleggio.

A proposito di spese impreviste, va considerato un vantaggio ancor più importante, la tutela dalle possibili variazioni di legge. Basti pensare all’ultima normativa che impone il pagamento dell’assicurazione anche se non si usa il mezzo.

L’andamento del noleggio a lungo termine e costi

Dopo aver analizzato la convenienza, il funzionamento e le caratteristiche del noleggio a lungo termine, ecco una tabella in cui mostriamo il trend in crescita a partire dall’anno 2019.

Neppure la pandemia è stata in grado (se non in maniera ridotta rispetto alle tragiche previsioni), di fermare i numeri e la crescita del NLT. Di anno in anno i dati hanno dimostrato un aumento di interesse, tanto da espandersi anche nei privati (oltre che per le aziende).

I costi in media vanno dai 300€ ai 400€. Si sforano queste cifre nel caso in cui si desiderasse locare per un periodo più lungo dei veicoli appartenenti alle fasce premium. Dunque brand più costosi come Mercedes, Audi, BMW e simili.

La convenienza del NLT aumenta per coloro che sono amanti del mercato delle auto elettriche, ricaricabili solo dalle apposite colonnine o nelle proprie dimore. Trend in crescita (insieme alle auto ibride), il cui costo diventa sempre più oneroso. Dunque è possibile locare un veicolo elettrico o ibrido per più tempo, pur non avendo un budget iniziale.

La formula del noleggio a lungo termine senza anticipo va a pesare di più (seppur leggermente) sul costo del canone mensile, per cui, rispetto a coloro che versano dei soldi in anticipo, sarà più alto.

Suggeriamo di richiedere dei preventivi online per poter valutare l’effettiva convenienza rispetto alle varie soluzioni.