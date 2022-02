Per rendere costruttiva la passione per il fai da te, gli attrezzi fanno la differenza; infatti, a parte la creatività, un buon kit si rivela ideale per portare a buon fine un progetto e in modo preciso e professionale. A tal proposito, ecco una lista di 5 attrezzi indispensabili per il fai da te.

Cassetta degli attrezzi

Una cassetta degli attrezzi è a dir poco essenziale per far fronte a tutte le riparazioni in casa o in garage. Il contenitore infatti si rivela prezioso per tenere a portata di mano chiavi, cacciaviti, pinze, lime, seghetti e tanti altri piccoli utensili. Svitare viti e bulloni, sgrossare superfici ruvide o appena saldate, tagliare barre in ferro, legno o plastica sono soltanto alcuni esempi di come utilizzare al meglio i suddetti attrezzi presenti nella versatile cassetta.

Martinetto da pavimento

Se il fai da te serve per portare a buon fine il lavoro nel garage di casa, attrezzare questo locale con elementi in grado di sollevare l’auto per piccole riparazioni sulla parte sottostante o semplicemente per svitare il tappo della coppa dell’olio, fanno la differenza. Un martinetto da pavimento ad esempio è in grado di alzare la vettura grazie ad un sistema idraulico che rende agevole l’operazione.

Cavalletti di sostegno per carichi pesanti

Che si tratti di tenere l’auto sospesa dal pavimento o semplicemente di verniciare delle porte di casa in legno, l'attrezzatura officina può risultare davvero utile come nel caso di un set di cavalletti di sostegno. Infatti dopo aver sollevato l’auto con il crick o con il martinetto idraulico per lavorare agevolmente e in massima sicurezza nella parte sottostante del veicolo, questi funzionali e robusti supporti sono ciò che serve per portare a buon fine l’operazione.

Set di pinze multiuso

Tra gli attrezzi che possono ritornare utili per il lavoro fai da te sia in casa che nel garage personale, non può mancare ad esempio un set da 9 pezzi di pinze. Ognuna di esse infatti si rivela preziosa per stringere fascette stringitubo piatte ed elastiche, tubi flessibili di svariate forme e dimensioni e per tanti altri tipi di lavori. Le pinze inoltre sono molto resistenti in quanto realizzate in acciaio al carbonio, e se associate ad un kit di 210 pezzi di chiavi consentono di avere a disposizione tutto il necessario per le riparazioni di auto o di oggetti di uso domestico.

Pistola a spruzzo per verniciatura

Ogni lavoro all’insegna del fai da te richiede l’uso di un attrezzo specifico, per cui se si tratta di dipingere delle porte in legno o in ferro oppure di verniciare parti della carrozzeria dell’auto appena restaurate, una pistola a spruzzo manuale è ciò che occorre. Questo elemento infatti si rivela prezioso per portare a buon fine i suddetti lavori ma anche per verniciare recinzioni, imbarcazioni, mobili e tanti altri oggetti e modanature per l’auto e per la casa. La pistola inoltre è in grado di contenere diversi tipi di vernice siano essi a base acrilica, ad acqua oppure a olio.