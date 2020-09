Qualche giorno fa era circolato in rete un ipotetico render del prossimo Nokia 9 e arriva ora, sempre dalla Cina, una nuova immagine che mostra come potrebbe essere il nuovo modello del brand nord europeo.

Dopo la colorazione rame, l’anticipazione di oggi ce lo mostra in una veste più elegante, color Polished Blue.

Secondo ciò che si può intravedere da questo render (sulla cui affidabilità restano ancora dei dubbi), il nuovo smartphone Nokia si presenterà con un vetro frontale 3D, con la quasi totalità delle cornici laterali assenti, anche se lo schermo sembra non essere curvo. Anche questo modello permetterà la ricarica via wireless.

Della scheda tecnica ancora nessuna traccia, ma di certo il Nokia 9 riprenderà alcuni aspetti del modello precedente 8, quindi con una RAM tra i 6 e 8 GB, 128 GB di memoria interna, certificazione IP68 e presenza dello scanner della retina, sistema di autenticazione con lettore di impronte digitali.

Ancora non definita la data di presentazione di Nokia 9, ma è più chiara la fascia di prezzo al quale verrà venduto, attorno ai 749 euro in territorio europeo. Un prezzo di certo interessante e che si posizione più in basso rispetto a quello dei concorrenti. Ad oggi, Nokia non ha confermato nessuna informazione e sul modello 9 vige il massimo riserbo.