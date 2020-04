L'intimo femminile è uno tra i principali elementi di cui prendersi estremamente cura al fine di ottenere il massimo comfort nell'arco di tutta la giornata ed evitare irritazioni alla pelle o particolari disagi. Ebbene, si ha un'ampia scelta di modelli di biancheria intima, sia per quanto riguarda il design che i materiali: per alcune donne è fondamentale combinare il proprio outfit con una particolare biancheria, ma d'altro canto è anche importante sentirsi comode tutto il giorno senza pruriti o fastidi, soprattutto in zone così delicate.

A tal proposito, il marchio Yamamay è stato capace di creare otto differenti collezioni di intimo basic, così da garantire una differenza di design e modelli e quindi una vasta scelta da offrire alle donne. Questa tipologia di intimo taglio classico permette infatti di star sempre comode senza comprimere la propria silhouette. Nello specifico, queste collezioni di intimo semplice sono caratterizzate da tessuti innovativi e materiali in microfibra di ultima generazione, privi di sostanze tossiche e capace di adattarsi perfettamente alle forme del proprio corpo. Inoltre, vi sono anche vari elementi che rendono questo intimo classico differente e quindi accessibile a più donne: morbide coppe graduate, assenza di elastici e cuciture che possono lasciare il segno, spalline sganciabili e altro ancora.

Le collezioni di Yamamay basic

L'intimo classico è mirato a tutte quelle donne che non intendono strafare con il proprio intimo, ma mirano alla pura semplicità per sentirsi sensuali e perfette ogni giorno. L'intimo semplice infatti si basa su colori basici (come il nero, il bianco il color carne), capaci di essere confortevoli a prescindere dalla situazione o dal programma della giornata: è quindi possibile utilizzare questo intimo ad eventi particolarmente importanti, sia di tipologia sportiva che serale ed elegante.

La collezione Yamamay Basic presenta ben otto linee dai nomi soavi: Primula, Justin, Principessa, Sculpt, Althea, Orchidea, Space e Ginger. Queste ultime riescono a donare una ottima vestibilità e uno stile ricercato per il comfort donato oltre che per la sua qualità. Oltretutto, sono state realizzate delle perfette combinazioni di intimo basic, tra cui la fascia imbottita, la gonna e guaina modellante ed il reggiseno push-up adattati e coordinati alle rispettive tre parti basse, ossia la culotte, brasiliana e gli slip.

Questi ultimi pezzi sono privi di cuciture ed elastici in modo da non sentirli neanche sulla pelle e renderli ancor più leggeri e morbidi al tatto, ma di certo non sono privi di dettagli che le rendono uniche, soprattutto nel loro particolare design. Inoltre, sono disponibili degli intimi caratterizzati da pizzi e rasi eleganti, così da poter essere sensuali e contemporaneamente perfettamente comode. Questa collezione è stata ispirata alla naturalezza e semplicità, e con l'intimo è possibile abbinare anche il proprio outfit e i propri capelli.

La più sofisticata tra le linee è quella Principessa, ma tutte risultano singolarmente adatte per svolgere il loro compito e donare il massimo comfort, grazie alla loro capacità di aderire perfettamente al corpo senza essere troppo stretti o lasciare dei segni alla fine della giornata.