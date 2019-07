Prende il via da Bari lo Start Tour 2019 di Ligabue. Il rocker di Correggio torna negli stadi con i brani del suo ultimo disco e le canzoni che ne hanno segnato la lunga e fortunata carriera. Ligabue, in una prova generale a Reggio Emilia, riservata a giornalisti e pochi amici, ha svelato in anteprima la scaletta del concerto pubblicandola poi sul suo profilo instagram. Durante i concerti ci saranno due medley, uno voce e chitarra e uno in formazione "rock club" che gli permetteranno di fare una rassegna di tanti brani amati dai fans e che non possono mai mancare ad ogni concerto (e che potranno anche essere variati ad ogni data).

La scaletta

Polvere di stelle, Ancora noi, A modo tuo, si viene e si va, Quella che non sei, Balliamo sul mondo, Medley chitarra e voce (L'amore conta, sogni di rock'n'roll, Il giorno di dolore che uno ha, Tu sei lei, Un colpo all'anima), Bambolina e barracuda, La cattiva compagnia, Non è tempo per noi, Marlon Brando è sempre lui, Luci d'America, Mai dire mai, Medley rock club (Vivo morto o X, Eri bellissima, Il giorno dei giorni, L'odore del sesso, I ragazzi sono in giro, Libera nos a malo, Il meglio deve ancora venire, Vita morte e miracoli, Ho perso le parole, Certe notti, A che ora è la fine del mondo?, Tra palco e realtà, Certe donne brillano, Piccola stella senza cielo, Urlando contro il cielo.

Saranno nove le tappe che Ligabue affronterà negli stadi di tutta la penisola

14 giugno - Bari - Stadio San Nicola

17 giugno - Messina - Stadio San Filippo

21 giugno - Pescara - Stadio Adriatico

25 giugno - Firenze - Stadio Artemio Franchi

28 giugno - Milano - Stadio San Siro

2 luglio - Torino - Stadio Olimpico

6 luglio - Bologna - Stadio Dall'Ara

9 luglio - Padova - Stadio Euganeo

12 luglio - Roma - Stadio Olimpico