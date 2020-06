La natura ci dà sempre le risposte che cerchiamo. E spesso, queste risposte, sono sorprendenti. Come nel caso della canapa, una pianta dagli innumerevoli benefici che tutti dovremmo imparare a conoscere. Conosciuta dalla notte dei tempi e utilizzata nella medicina naturale, la canapa è una delle piante più versatili del mondo.

La pianta legnosa è costituita da un fusto alto e sottile, disseminato e sormontato da foglie, che può raggiungere e in alcuni casi superare i 4 metri di altezza. È caratterizzata da fibra eccezionalmente resistente, pasta ricchissima di cellulosa e semi estremamente nutrienti. A seconda dei differenti metodi di coltivazione e lavorazione, può trovare impiego in diversi settori, da quello alimentare a quello tessile. Il suo uso si perde nella notte dei tempi: è infatti considerata una delle più antiche colture della civiltà umana e da sempre utilizzata nella medicina naturale.

Dalla canapa nascono numerosi prodotti che sono perfetti per la nostra salute. Un esempio è l’olio di canapa su www.cibdol.it. L'olio di canapa è ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di cannabis sativa. Può essere utilizzato in cucina come un qualsiasi altro olio e può essere integrato alla normale dieta per favorire e proteggere il corretto funzionamento dei processi fisiologici, dal metabolismo alle difese immunitarie. È noto per le sue proprietà antiossidanti, analgesiche e antinfiammatorie, per attenuare lo stress, l'insonnia e l'ansia. Inoltre, possiede un perfetto equilibrio tra Omega 3 e Omega 6. È anche un potente elisir di bellezza, in grado di rendere la cute morbida, elastica e levigata, anche agendo contro acne e psoriasi, soprattutto quando viene usato nelle creme.

I semi di canapa

Dal punto di vista alimentare, i semi di canapa sono ricchi di proteine. Sono infatti per il 25% sono composti da proteine, ma in una combinazione eccezionale che vede presenti tutti gli 8 aminoacidi essenziali per la sintesi proteica. Spesso definiti "super cibo", hanno diverse proprietà: grazie all'alta presenza degli acidi polinsaturi, sono utili per combattere e prevenire diversi disturbi tra i quali l'arteriosclerosi, disturbi cardiovascolari, colesterolo, artrosi, malattie del sistema respiratorio (ad esempio asma, sinusite e tracheite), eczemi e acne. Dal sapore gradevole, in cucina possono essere utilizzati per condire insalate.

Le creme a base di canapa

Anche nel campo della bellezza la canapa recita un ruolo molto importante. In ambito dermatologico i prodotti a base degli estratti di pianta di cannabis sativa si sono rivelati estremamente utili, in special modo per la cura dell’acne e della psoriasi. Le loro proprietà sono in grado di: eliminare il prurito; diminuire il rossore; rigenerare la pelle squamata o addirittura lesionata; favorire il recupero di uno stato di salute ottimale del derma.

Gli unguenti

Tra i prodotti per la cura delle infiammazioni sono tanti quelli offerti a base di canapa. Per le loro caratteristiche rilassanti e disinfiammanti, gli unguenti a base di Cbd hanno rivelato di procurare effetti benefici e aiutare nel recupero del benessere e di uno stato di salute ottimale.