Obbligazioni e Azioni, questi sono i principali strumenti finanziari.

Tutti noi che negli anni abbiamo investito i nostri risparmi le abbiamo comprate, le une o le altre.

Le obbligazioni sono prestiti che noi concediamo a Società o Stati.

Queste Società o Stati ci restituiscono tutto il denaro prestato dopo un certo tempo, e in più ci danno gli interessi come premio.

Conviene, a volte.

Conviene quando il tasso di premio è buono e quando la Società o lo Stato ai quali prestiamo il nostro denaro sono affidabili, ma la loro “reputazione” la possiamo sapere da prima, controllando il Rating, cosi come facciamo quando vogliamo controllare se un hotel è buono guardando prima Tripadvisor.

Anche i Titoli di Stato sono obbligazioni, i BOT e i BPT, ad esempio, sono Titoli di Stato dell’Italia.

Anche gli altri Paesi del mondo emettono i Titoli di Stato, la Germania ha il Bund, Gli Stati Uniti il Treasury, e noi possiamo comprarli.

Altre obbligazioni sono quelle emesse dalle Banche.

Poi ci sono le Azioni.

Sono partecipazioni societarie, significa che acquisto un pezzetto di proprietà di una certa Società, che può essere piccola, grande, consolidata, in crescita, italiana o straniera.

Quindi la mia porzione di proprietà, il gruzzolo di Azioni che ho, vale in base a quanto vale quella società, e questo valore cambia ogni giorno, lo possiamo controllare in Borsa.

Posso comprare ad esempio le azioni della Fiat, oppure Enel, oppure Intesa Sanpaolo, oppure Apple.

Ogni società appartiene ad un settore, ad esempio Intesa Sanpaolo appartiene al settore Banche, Apple al settore della Tecnologia.

Se penso che le azioni di Intesa Sanpaolo possano crescere nel tempo, allora ne compro un po’.

Poi potrei pensare che anche Telecom possa crescere, e allora altri 10.000 euro qui.

Adesso proviamo a pensare che, anziché solo Telecom, l’intero settore di appartenenza, cioè quello delle telecomunicazioni, possa crescere, e allora, se volessi comprare tutte le Società maggiormente rappresentative di questo settore, come potrei fare?

Sarebbe meglio farlo, per diversificare il rischio, e per investire non in un solo titolo, MA IN UN TEMA a cui tengo, in cui credo, comprando tanti titoli, tante Società.

Compro un tema dove vedo VALORE.

Tutto questo è possibile, anche con una piccola somma, anche con 1.000 euro, comprando i Fondi Comuni d’Investimento, che sono panieri di titoli, dove posso scegliere il SETTORE.

Il gestore del Fondo poi, che è una Società molto qualificata, sceglie quali titoli mettere nel paniere, e lo fa bene, anche perché fa quello di mestiere.

Io scelgo il tema e lui fa tutto, e posso vedere tutte le società che ha scelto.

Vediamo qualche settore, ma in quale potrebbe esserci valore?

Che dice il consulente finanziario?

Dice che una parte del Patrimonio va senz’altro impiegata per investire nel settore un cui si crede.

Io per esempio anni fa ho investito nel settore della tecnologia.

Amo questo campo, credo che non avrà momenti di crisi, e se ci saranno, saranno brevi. Il mondo tende verso il miglioramento della tecnologia, non penso ci sarà mai regresso in questo ambito.

Nella foto vediamo l’andamento di un Fondo che contiene i titoli delle migliori società del mondo di questo settore, come Apple, Samsung, Intel, Microsoft, Ibm, ecc.

Ho investito 10.000 euro 5 anni fa, nel 2014, e adesso, a fine 2019, sono diventati il doppio e mezzo, cioè 25.000 euro, più di quanto un tempo rendevano i Buoni Fruttiferi Postali.

Adesso c’è un settore che a mio avviso acquisterà valore, ed è quello della sostenibilità ambientale, tema importantissimo per il nostro futuro.

Dentro i Fondi di questa tematica ci sono titoli di aziende importanti a livello mondiale come America Water works, Veolia Environment, Ecolab, Equinix, ecc.

Penso che investire in un tema in cui si crede sia importante, così come cercare valore ed eccellenza negli strumenti finanziari.

È tecnica, intuizione, ma anche sentimento, perché in questo modo ci leghiamo ad una causa, come quella della tutela per l’ambiente, per esempio.

Siamo cittadini di questo mondo, e investire in aziende che lo tutelano, ci fa sentire anche un pò orgogliosi.

Quando volete ne parliamo.

Ossequi.

Carmela Minelli, consulente finanziario

