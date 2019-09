Saranno ben 5 i concerti in Italia ai quali potranno assistere i fan di James Blunt nel 2018. Tutte le date saranno concentrate nel mese di luglio. L’artista inglese si esibirà il 10 luglio a Genova, al Porto Antico, l’11 a Padova, al Gran Teatro Geox, il 13 a Pistoia durante il Blues Festival, il 16 a Carpi durante il Summer Festival e il 17 a Roma in occasione del Roma Summer Fest al Parco della Musica.

Tante occasioni per ascoltare dal vivo un artista che nella sua carriera, tra album e singoli, ha venduto 30 milioni di dischi oltre a più di 1 miliardo e 200 mila visualizzazioni sulle varie piattaforma digitali.

Blunt presenterà il suo ultimo lavoro discografico The Afterlove, ben accolto dalla critica e uscito nel 2017 a cui segue questo tour mondiale. Hanno contribuito alla realizzazione dell’album anche Ed Sheeran, Ryan Tedder, Emily Warren (The Chainsmokers), Mozella (Miley Cyrus, Madonna) e Stephan Moccio (The Weeknd).