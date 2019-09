La somiglianza di Rami Malek con Freddie Mercury è incredibile. La sua interpretazione è superba. Cresce l’attesa per l’uscita del film Bohemian Rhapsody programmata per il prossimo 2 novembre di cui anticipiamo il trailer diffuso dalla 20th Century Fox sulle note di tre pietre miliari della discografia della band: We Will Rock, Another One Bites The Dust e Bohemian Rhapsody.

Il film diretto da Dexter Fletcher e Bryan Singer ripercorre i primi 15 anni di carriera della band “regina” inglese dagli esordi fino alla leggendaria esibizione nel 1985 al Live Aid. Brian May, chitarrista del gruppo ha accolto con entusiasmo questo lavoro cinematografico che ha avuto un parto non così semplice. Iniziato nel 2010, infatti, ha visto l’avvicendarsi nei panni del protagonista di Sacha Baron, licenziato dalla produzione, sostituito da Sacha Baron Cohen, alla fine sostituito dall’attuale Rami Malek.