Il Duomo di Milano sale nella speciale classifica Travelers Choice Luoghi Storici 2018. La classifica, stilata dagli utenti di TripAdvisor in funzione della qualità e quantità delle recensioni, vede il monumento milanese al 4° posto, tre posizioni in più rispetto al 2017 per quanto riguarda i monumenti europei e al settimo posto nella classifica mondiale.

Sempre ai primi posti, un altro gioiello italiano, un “evergreen”, la Basilica di San Pietro, che si attesta al 1° posto per la classifica italiana e 2° nella classifica europea.

Quindi, chi si attesta ai vertici dei monumenti più amati al mondo?

A primo posto Angkor Watt in Cambogia, seguito da Plaza de España a Siviglia che guadagna anche il 1° posto nella Top 10 europea e che, nella classifica mondiale sorpassa la Grande Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi che scende al terzo posto.

Per la città di Milano, la classifica Travelers Choice Luoghi Storici del 2018 è stata un vero successo dato che, oltre a premiare il Duomo, una posizione di riguardo è riservata anche alla Galleria Vittorio Emanuele al 9° posto della classifica italiana grazie alle recensioni dei turisti.

Ecco di seguito, gli altri luoghi storici premiati nella top 10 europea:

Plaza de España a Siviglia (1°), Cattedrale e Moschea di Cordova (3°), Praga (6° posto), Cattedrale di Notre Dame (7°), Torre Eiffel (8°), Parlamento di Budapest (5°), la Torre di Londra (9°) e l'Acropoli di Atene (10°).