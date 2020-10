Le vacanze estive sono ormai alle spalle, e le prime giornate uggiose sono il chiaro segnale che stiamo ormai entrando nella lunga stagione fredda: tutto questo, però, non deve essere un motivo per smettere di progettare qualche momento di evasione o qualche breve viaggio per rigenerarsi dalle fatiche della settimana, con progetti più o meno a lungo termine che possono risultare decisamente benefici per l’umore.

L’Abruzzo si trova nel cuore dell’Italia, e da qui è dunque possibile raggiungere agevolmente diverse località vicine per brevi “ponti” o weekend; se invece si sta pensando a una vera e propria vacanza fuori stagione si possono prevedere soluzioni più impegnative, come ad esempio una crociera, tenendo presente che dai porti più vicini - quello di Ancona e quello di Civitavecchia - partono navi che compiono tour molto suggestivi, perfetti per trascorrere qualche giorno nel più completo relax.

Crociere in partenza da Civitavecchia e Ancona

Le crociere che partono da Civitavecchia toccano il Mediterraneo occidentale, facendo rotta verso Francia e Spagna, mentre quelle che partono da Ancona fanno generalmente tappa a Venezia per poi dirigersi verso le coste croate e le isole greche: in entrambi i casi si tratta di percorsi che fondono in modo equilibrato momenti ludici e culturali.

Se si progetta dunque di concedersi una vacanza in crociera, nei prossimi mesi - emergenza sanitaria permettendo - o addirittura l’anno prossimo sperando che la situazione sia migliorata, sicuramente è bene giocare d’anticipo: visitando i siti delle diverse compagnie di navigazione o effettuando ricerche “incrociate” online sarà possibile prendere visione delle diverse soluzioni proposte per i prossimi mesi, sul breve, medio e lungo periodo, e informarsi circa le misure sanitarie adottate e da adottare. Va inoltre ricordato che una buona pianificazione non lascia al caso alcun dettaglio: una buona idea può dunque essere prepararsi una “to do list” dalla quale smarcare varie voci, da screening sanitario, a documenti di viaggio per la crociera, a parcheggio porto Civitavecchia, solo per fare alcuni esempi.

Parcheggiare vicino al porto

Prenotare per tempo il parcheggio in cui lasciare l’auto quando si va in crociera, in particolare, è un modo intelligente per risparmiare tempo e denaro, azzerando ogni stress ancora prima di partire. Ecco perché può essere molto utile avvalersi di strumenti come la piattaforma MyParking, sito specializzato nella prenotazione e pagamento del parcheggio online, che dal 2007 aggrega in tutta Italia centinaia di strutture qualificate, gran parte delle quali situate proprio in prossimità dei principali porti del Paese. Utilizzando MyParking è possibile individuare il parcheggio più adatto alle proprie esigenze a costi molto competitivi, soprattutto se si sceglie di registrarsi al sito e procedere con il pagamento anticipato. Diverse strutture, poi, mettono a disposizione dei clienti utili servizi, come quello di navetta gratuita da e per il porto, che permette di raggiungere comodamente il punto d’imbarco; o come il car valet (su richiesta), che permette di consegnare l’auto direttamente a un membro dello staff del parcheggio, lasciando che sia lui a guidarla alla struttura ed eventualmente riconsegnarla al rientro dalla crociera.

I borghi più belli dell’Abruzzo

Partendo dall’Abruzzo ci si può muovere agevolmente anche per raggiungere luoghi interessanti e a portata di mano, dove invece programmare piccole fughe in occasione di ponti e weekend. Qui si trovano molti fra i borghi più belli d’Italia, perfetti per passeggiate e piacevoli soste a tema enogastronomico durante le quali gustare le ottime specialità locali. Fra le località più suggestive sono sicuramente da citare Scanno, tra i Monti Marsicani, chiamato, non a caso, “la città dei fotografi” poiché nei decenni ha catturato l’attenzione di grandi artisti – da Henri Cartier-Bresson a Gianni Berengo Gardin, a Ferdinando Scianna – che ne hanno immortalato i romantici scorci. Fra i borghi più belli d’Italia ritroviamo poi Opi, Abbateggio, Bugnara, Castel del Monte, Civitella del Tronto, Guardiagrele, Penne, Tagliacozzo e Villalago, solo per citarne alcuni: ma il loro numero è sorprendente, a riprova che tante volte basta percorrere pochi chilometri per scoprire di essere affiancati da “tesori” tutti da scoprire.

Se il tempo a disposizione è un po’ di più e ci si può permettere uno sconfinamento verso il Lazio: particolarmente suggestivi sono, ad esempio, i borghi di Arsoli e San Donato Val Comino.

Circondato dai Monti Simbruini e situato nella Marsica, a breve distanza dal confine del Lazio con l’Abruzzo, il borgo di Arsoli è dominato dal Castello Massimo e ricco di piccole chiese e monumenti risalenti alle età medievale e cinquecentesca. San Donato Val Comino si trova invece in provincia di Frosinone, ma rientra nel Parco Nazionale d’Abruzzo, e incanta con le sue costruzioni medievali al punto da illudere di avere fatto un salto indietro nel tempo.