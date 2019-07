E’ tempo di saldi per Gatti a Pois, il marchio Made in Italy di calze di qualità, prodotte con fibre naturali e curate in ogni dettaglio. E, per l’uomo e la donna che vogliono vivere l’estate con stile, non possono mancare i fantasmini e i salvapiedi firmati Gatti a Pois che, in questo periodo, sono a prezzi speciali.

Si potranno scegliere fantasmini e salvapiedi di diversi modelli e colori, realizzati per l’estate 2019, in cotone o in filo di Scozia, per essere comodi e alla moda anche in estate. La freschezza del Made in Italy avvolta dallo sharm e dalle tendenze di Pitti 2019. Le offerte dei saldi sono la giusta occasione per poter acquistare Fantasmini e Salvapiedi di qualità ad un prezzo davvero vantaggioso.

La novità per l’estate 2019 di Gatti a Pois è la nuova linea di T-shirt, tutte realizzate in puro cotone e con design e produzione nel segno del Made in Italy. Anche le t-shirt sono in saldo, con offerte imperdibili per chi vuole indossare la qualità e lo stile di Gatti a Pois, marchio che può contare anche su importanti collaborazioni come quella con Saturnino per la creazione della linea Satusocks (che a breve presenterà le nuove calze) e con lo Chef di New York, Michele Casadei Massari.

Gatti a Pois è il primo e-commmece in Italia che ha sostituito i negozi fisici con il negozio online, assistenza in diretta tramite la chat, servizio di consegna a domicilio e gratuita in 24/48 ore al massimo! Basterà ordinare le calze preferite dal proprio computer/smartphone e riceverle comodamente a casa in pochissimo tempo.

