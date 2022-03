Un pianoforte, quello di Giovanni Allevi e 13 archi, quelli dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Saranno questi gli ingredienti di un incantesimo che diventerà reale e tangibile a Vasto, il 30 luglio 2018, durante l’unica data abruzzese dell’eclettico pianista marchigiano

Dopo un inverno di concerti sold out e una lunga tournée in Oriente, Allevi torna con Equilibrium TOUR" in cui eseguirà dal vivo i brani del suo ultimo progetto discografico “Equilibrium” uscito il 20 ottobre dell’anno scorso e lo farà incantando il suo pubblico nelle più belle e suggestive località d’Italia.

Per la critica, Giovanni Allevi spesso viene descritto come un perfetto connubio tra composizione musicale, abilità pianistica e direzione d’orchestra anche se è lui stesso che, in un certo senso, sgretola questa definizione quando scrive: “... in realtà il meglio l’ho sempre dato quando ho perso l’equilibrio. Per me non è uno stato di pace da raggiungere ma una condizione in movimento. Così sono fuggito su un’isola dell’Atlantico, che tengo segreta, per comporre la musica raccolta in Equilibrium…”.

Un artista amato e controverso, che è riuscito a riportare la musica - quella vera - nelle discussioni accademiche. Timido e schivo, ma che trova la sua dimensione perfetta davanti alle grandi folle dei fan che accorrono ai suoi concerti. Il suo è un pubblico eterogeneo, di tutte le età e nazionalità, forse perché con la sua musica riesce a parlare un linguaggio “mondiale” fatto di emozioni che non hanno bisogno di parole.

Nel suo ultimo lavoro, Equilibrium, è accompagnato oltre che dagli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana - per la prima volta - anche da un altro pianista, il virtuoso americano Jeffrey Biegel, già collaboratore di Leonard Bernstein a Keith Emerson.

Biegel va dritto nello spiegare il valore di Allevi: “Quando ho incontrato Giovanni Allevi ho sentito subito la sua energia esplosiva, il suo intenso amore per la musica e per il pianoforte, riversato nel notevolissimo Concerto di Pianoforte che è un dono divino al mondo, ai suoi fan e alla musica. Durante le registrazioni il suo carisma mi ha spinto a dare il meglio di me per rappresentare la sua musica al livello più alto che potessi".

"Equilibrium”, il nuovo doppio album sinfonico di brani inediti ha avuto una genesi molto particolare. Infatti Allevi racconta che “Il lavoro sinfonico è stato composto su un’isola dell’Atlantico, dove sono andato in 'esilio' per ritrovare proprio il mio equilibrio dopo un periodo di grande stress, mentre gli ultimi brani, sono stati ideati durante il periodo di forzato riposo al buio, seguito all’operazione agli occhi che ho subito in Giappone".

“Equilibrium” è anche un lavoro dove appaiono chiare e distinte le due anime del pianista, quella più rock, con connotazioni ribelli e scanzonate e quella più seria e rigorosa, classica e accademica.

Il concerto di Vasto sarà una perfetta occasione per conoscere questo nuovo lavoro di Allevi, di certo un disco che, come spesso ci ha abituato, scardina quelle che sono le certezze della musica e, perché no, rinnovandola come lui sa fare. Ma Allevi resta Allevi, così come il pubblico internazionale l’ha conosciuto: jeans, t-shirt, scarpe da ginnastica e la sua immancabile bacchetta.

Biglietti in vendita nei circuiti TicketOne, Ciaotickets e nei punti vendita Sisal: Bar New Terminal, Via Conte Ricci (Vasto), Bar Naumachia, Via Naumachia (Vasto), Bar Ferrari, Piazza Fiume (Vasto Marina), Bar La Sfinge, Via Istonia (San Salvo), Tabaccheria Motta, Via Molise (Termoli).

Segui tutte le novità sul concerto in programma a Vasto attraverso la pagina ufficiale. Per informazioni: 085.54062; 366.2783418.