Pronti a ripartire in completa sicurezza tutti i corsi firmati Energy Life. Dal 14 settembre prendono infatti il via le lezioni di gruppo nei club di Vasto e San Salvo: si potrà scegliere tra un’ampia gamma di discipline tra cui cross training, funzionale Technogym, pilates, power zen, danza moderna, group cycling, walking, energy tone, cross kids, TRX e kangoo jumps.

Come sempre, gli iscritti potranno contare su un personale altamente qualificato e aggiornato, ma soprattutto potranno fare affidamento su una struttura che ha messo al primo posto la sicurezza: “Fin da subito la nostra priorità è stata fornire un ambiente sicuro a chi frequenta le nostre sedi – spiega il titolare Mirio Galizia -. Da quando è stato possibile riaprire dopo il lockdown abbiamo adottato tutte le misure necessarie: abbiamo distanziato i macchinari il più possibile e limitato gli accessi. Il numero di persone che contemporaneamente può stare in palestra è ulteriormente ridotto rispetto anche a quello previsto dalle indicazioni di legge, così che tutti siano più tranquilli e non corrano rischi”. Per accedere infatti è stata introdotta un’ulteriore funzionalità all’app in uso per gli iscritti: My Iclub già permetteva di vedere il proprio allenamento comodamente da cellulare, così come di usufruire di un’altra serie di servizi. Ora si prenota anche l’accesso ai club Energy Life. “Poi ovviamente ci sono le fondamentali attività di sanificazione – prosegue Galizia -. All’ingresso, inoltre, forniamo dei mini flaconi spray disinfettanti così che ognuno possa igienizzare la postazione prima e dopo l’utilizzo. Il nostro staff è naturalmente dotato di tutti i dispositivi di sicurezza”.

Dopo il periodo di lockdown e con una pandemia che non è ancora rientrata, prendersi cura del proprio corpo, a livello fisico e psichico, è importante e questo passa anche dall’attività sportiva: sono tanti gli studi che dimostrano come un allenamento costante e ben strutturato sia fondamentale per rafforzare l’organismo e le difese immunitarie. Per questo abbiamo investito molto sulla sicurezza, conclude Mirio Galizia: “vogliamo che tutti possano iniziare o riprendere in totale serenità un’attività fisica corretta che li aiuti a prendersi cura di loro stessi”.

Sempre secondo questa filosofia, durante i mesi di emergenza, quando le palestre dovevano restare chiuse, Energy Life ha deciso di spostare le attività online: proponendo con costanza esercizi e programmi di allenamento da svolgere a casa, che potessero soddisfare le esigenze più disparate. Un modo per essere vicini alla propria community in un momento tanto difficile. Un’iniziativa che ha riscosso un grande successo e alla fine è stata allargata anche a chi non era iscritto ai club Energy Life.

A fine maggio, quando è stato dato l’ok per la riapertura delle palestre, sono state introdotte tutte le precauzioni possibili e sono ripartiti gli allenamenti in sala, così come alcuni corsi estivi. Dal 14 settembre ripartiranno tutte le attività e la scelta è veramente ampia, sia che si cerchi un workout energico che qualcosa di più tranquillo. Per scegliere l’attività per le proprie esigenze c’è anche un servizio di consulenza iniziale.

Nell’ultimo anno, tra l’altro, i club Energy Life hanno anche ampliato il loro parco attrezzi con tecnologie sempre più avanzate, come i macchinari Technogym, che permettono di tenere traccia di tutti i progressi e controllare ogni aspetto della lezione. Attrezzature pensate anche per seguire corsi all’avanguardia come ad esempio l’efficace TRX, già attivo in palestra dall’anno scorso.