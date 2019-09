Ora è ufficiale. La band irlandese torna a suonare in Italia per presentare il recente lavoro discografico “Songs of Experience”. Un tour che visiterà nove paesi europei e che prevede 2 date al Mediolanum Forum di Assago (Milano), l’11 e il 12 ottobre.

I biglietti saranno disponibili per la vendita da venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 10 sui siti TicketMaster e TicketOne e nei punti vendita autorizzati e sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti per persona. Per gli iscritti al fan club, è possibile acquistare i biglietti da giovedì 18 gennaio alle ore 10 fino a sabato 20 gennaio alle ore 17.

Bono Vox e compagni tornano ad esibirsi a Milano, dunque, dopo il concerto di San Siro del 2009 e dopo 26 anni dallo storico concerto dello ZooTV Tour del maggio del 1992.