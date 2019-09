Ancora pochi giorni per beneficiare del voucher fino a 10.000 € a fondo perduto a favore di progetti per la digitalizzazione per le Piccole e Medie Imprese.

È un’ottima occasione per digitalizzare le nostre aziende attraverso una misura che prevede l’investimento in software, hardware e servizi per migliorare l’efficienza aziendale, per modernizzare l’organizzazione del lavoro, sviluppare soluzioni di e-commerce, realizzare connessioni a banda larga, realizzare collegamenti a internet mediante tecnologia satellitare in aree non infrastrutturate e fornire formazione qualificata al personale. (leggi qui per sapere come usare i Voucher per la tua azienda).

Ma all’atto pratico, come possono essere utilizzati i finanziamenti? In che modo possiamo portare reale innovazione all’interno delle nostre realtà aziendali? Come possiamo migliorare l’efficienza aziendale, modernizzare l’organizzazione del lavoro?

Di seguito alcuni esempi pratici di digitalizzazione che noi di Studioware abbiamo realizzato per i nostri clienti coerenti con l’attuale bando.

Caso Cliente 1 - Esigenza: digitalizzazione preventivi

Per il nostro cliente operante in tutto il territorio nazionale è stata realizzata una piattaforma web che permette la gestione dei preventivi attraverso l’accesso multi agente e multi ruolo. La piattaforma genera automaticamente i documenti integrandosi direttamente con il catalogo dell’azienda. Inoltre, precompila i preventivi delle richieste che arrivano dal sito web.

Attraverso questo intervento i processi organizzativi aziendali sono stati migliorati, i costi della gestione dei preventivi sono stati ridotti come anche gli errori manuali aumentando, di conseguenza, la qualità. Il cliente può avere ora una visione generale sul processo e un controllo migliore.

Caso Cliente 2 - Esigenza: Progettazione e realizzazione e-commerce

Per un’azienda artigiana è stato progettato e realizzato un sistema e-commerce attraverso cui vendere i propri prodotti residenti in un catalogo personalizzato. Per ben predisporsi all’internazionalizzazione, è stata prevista anche la carta di credito come mezzo di pagamento, oltre che il multilingua dei contenuti. Per meglio utilizzare la piattaforma, è stata fornita formazione al personale dell’impresa e supporto all’avvio del sistema.

Con questa azione, il cliente ha aumentato le vendite dei prodotti grazie all’apertura di un nuovo canale attraverso cui arrivare a nuovi clienti.

Caso Cliente 3 - Esigenza: Booking online + digitalizzazione processi di fatturazione

Per un nostro cliente operante nel settore turistico è stata realizzata una piattaforma web di booking online dei tour proposti. A fronte di una vendita, il sistema genera automaticamente un contratto digitale precompilato e inserisce la relativa fattura nel gestionale. Per meglio utilizzare la piattaforma, è stata fornita formazione al personale dell’impresa e supporto all’avvio del sistema.

Caso Cliente 4 - Studioware

Abbiamo adattato la digitalizzazione anche ai nostri processi aziendali. Per migliorare i processi comunicativi, l’organizzazione aziendale e aumentare l’efficienza dei processi aziendali, abbiamo selezionato e adottato software di chat e comunicazione professionale, software di gestione condivisa del calendario e software di gestione condivisa dei progetti. Queste azioni ci hanno permesso di ridurre gli errori umani, ottimizzare il nostro tempo e le relative attività da svolgere.

Conclusioni

La digitalizzazione porta reali vantaggi alle aziende. Sia che si tratti di risparmio di tempo o di dimunizione degli errori e miglioramento della qualità offerta ai clienti o di una migliore comunicazione interna. Tutti i settori merceologici necessitano di digitalizzazione. Digitalizzare può significare «alzare lo sguardo oltre la nostra quotidianità.» Alzare lo sguardo per interpretare il presente e costruire il nostro futuro.

Approfondisci: Leggi qui per sapere come usare i Voucher per la tua azienda

