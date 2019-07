Comprare la casa per le vacanze: al mare o in città?

È la domanda a cui bisogna rispondere quando si ha l’intenzione di acquistare una casa per le vacanze in una località costiera – e l’Italia in questo ha tante possibilità – ma non si hanno ancora le idee chiare. In Abruzzo il mercato immobiliare offre buone possibilità e, in questo particolare momento storico, l’accesso ai mutui con tassi vantaggiosi permette di investire in maniera oculata.

Prendendo ad esempio Vasto, una delle località turistiche più affascinanti della Costa dei Trabocchi, con oltre 11 chilometri di spiagge alternate tra sabbia e sassi e con un bel centro storico.

La casa in città

Sono tante le possibilità offerte dal centro urbano che non deve essere necessariamente centro storico. Chi acquista una casa nella parte alta di Vasto ne apprezza i servizi, la possibilità di usufruirne al meglio durante tutto l’anno – e non solo d’estate – la buona qualità costruttiva di tante case realizzate, soprattutto negli ultimi anni. Da non sottovalutare la vista sul mare che si gode da molte zone della città e la possibilità, in pochi minuti, di raggiungere le più belle spiagge del litorale. Da valutare anche la scelta di villette, magari nelle zone più lontane dalla città, che offrono maggiore tranquillità e vivibilità senza però rinunciare alla vicinanza dei servizi.

La casa al mare

Senza dubbio è la scelta di vuole acquistare una casa dove godersi il totale relax. La comodità è quella di non dove utilizzare l’auto per andare al mare ma, allo stesso tempo, avere la possibilità di raggiungere il centro storico e i diversi servizi con pochi minuti. Le soluzioni non mancano, dagli appartamentini più piccoli, a ridosso della riviera, fino a quelli più ampi e di recente costruzione. Oltre ad essere una soluzione da utilizzare direttamente per sé o la propria famiglia, la casa al mare si rivela un ottimo investimento – con cifre anche contenute – da poter immettere nel mercato degli affitti in cui c’è grande richiesta. La riviera d’estate si anima con feste ed eventi da non perdere per vivere delle vacanze spensierate.

Affidarsi a professionisti del settore è poi la scelta giusta da fare per essere sicuri di fare la scelta giusta ed essere seguiti in ogni passo. Agenzia 101 a Vasto, ha un’esperienza ultradecennale ed è al servizio di chi vuole valutare l’acquisto di una casa per le vacanze.