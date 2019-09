La Differenza lancia una nuova iniziativa. In vista dell'uscita del nuovo singolo e del relativo videoclip, la band abruzzese ha deciso di coinvolgere tutti i suoi fans, rendendoli protagonisti del videoclip stesso. Non c'è ufficialità sulla canzone prescelta per l'uscita radiofonica, anche se, dalle richieste fatte dalla band, sembra proprio che il singolo sarà "Baciami se".

Con un post sui profili Facebook e Twitter della band vengono date le indicazioni per partecipare:

1. Registra con il tuo telefono un video di massimo 10 secondi. Nel video devi riprenderti mentre baci il tuo fidanzato/a, oppure mentre baci una qualcuno/qualcosa di importante. Una nonna, un bimbo, un cagnolino, un amico. Date sfogo alla vostra immaginazione. Potete anche riprendervi mentre mandate un bacio in camera. L'importante è che nel video ci sia un bacio!!!

2. Cercate di realizzare il video con lo sfondo di qualcosa di rappresentativo della Vostra città, se non vi è possibile uscire, fatelo da casa.

3. Inviate il video a ladifferenzaofficial@gmail.com, indicando la città nel quale il video è stato realizzato.

4. I video più originali, verranno inseriti nel nuovo videoclip de La Differenza