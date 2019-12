Natale: tempo di regali. Associazione ormai sempre più comune nei pensieri di tutti, purtroppo. Le festività natalizie dovrebbero però essere un momento di condivisione reciproca in cui le persone si scambiano emozioni, anziché beni materiali. Tuttavia, quale miglior modo per far sentire una persona importante di un piccolo pensiero preso appositamente per lei? La cosa fondamentale è prendere un regalo che abbia un senso e che non sia “un pensierino preso tanto per...” come la febbre da consumismo ci ha insegnato a fare negli ultimi anni. Tra tanti regali scontati quanto inutili, la scelta giusta è quella che può regalare un’emozione a chi la riceve, ecco quindi i cinque motivi per cui regalare un gioiello a Natale è la scelta più appropriata.

1. Un gioiello è sempre gradito.

È quasi una scienza esatta: chi scarta il pacchetto di una gioielleria è sempre entusiasta di farlo. Non c’è dietro nessun riferimento materialista, è semplicemente normale, perché si pensa automaticamente che quel dono è qualcosa di prezioso che ci fa sentire preziosi a nostra volta.

2. C’è un gioiello per tutti

Molte persone potrebbero entrare nel panico pensando a quanti tipi di gioielli esistono... quale scegliere? Intanto, è inutile fasciarsi la testa prima di cadere. L’importante, per scegliere bene un gioiello da regalare o, perché no, regalarsi, è quello di pensare alle caratteristiche della persona che lo riceverà. Il suo stile, il suo atteggiamento, le cose che ama. È poi anche bello lasciarsi trasportare e ispirare dalla gioielleria stessa in cui si decide di fare l’acquisto. Vedere quanti stili diversi esistono e lasciarsi aiutare da chi lavora tutti i giorni a contatto con esigenze diverse per ognuno sarà cosa naturale.

3. Non esistono solo gioielli costosi

Questo è un concetto fondamentale. Molte persone infatti ritengono che un gioiello sia una spesa eccessiva, ma in realtà spesso accessori e piccoli oggetti costano anche di più, soprattutto se firmati. Esistono bijoux per tutte le tasche ed è bene ricordare che un oggetto prezioso, di materiali pregiati e lavorati finemente sarà sempre di valore.

4. Un gioiello è un ottimo segnatempo

Vi sarà sicuramente capitato di perdervi tra le storie dei gioielli dei vostri parenti. Questo perché anelli, collane e bracciali sono da sempre oggetti che riescono a caricarsi dei significati dei momenti migliori della vita. In un certo senso, segnano il tempo e servono a ricordarci dei momenti importanti. Non solo come regali ricevuti in una determinata occasione, ma anche celebrativi, o meglio, autocelebrativi, nel caso di preziosi comprati in prima persona per ricordarsi un momento di particolare splendore.

5. Non perde mai il proprio valore

Gli abiti? Si consumano. I profumi? Finiscono. Gli oggetti di design? Prima o poi passano di moda. Un bijou difficilmente perderà il proprio valore, perché è proprio nella sua stessa natura essere prezioso ed eterno, come i materiali pregiati che, appunto, lo compongono. Non solo per quanto riguarda gli elegantissimi e sfarzosi diamanti, ma anche per perle, oro e argento.

Insomma, di motivi per cui comprare un gioiello ce ne sono molti, l’unica cosa che forse realmente non esiste, è un buon motivo per non farci un pensierino.