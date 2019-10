"Abbiamo sempre pensato", come editori di questo giornale "che la mission di Zonalocale fosse quella di portare valore nel territorio di riferimento e di farlo costantemente sia con contenuti giornalistici di qualità e con la professionalità dei suoi giornalisti, ma anche con servizi innovativi".

Proprio per questo è nato il servizio Annunci di Lavoro che, dopo un periodo di test e di raffinamento, è stato lanciato sulla piattaforma ed è attualmente a disposizione sia di Agenzie per il lavoro e Imprese che hanno necessità di trovare personale, che di cittadini che cercano lavoro e che possono entrare così in contatto diretto con le aziende.

Sono già diverse le realtà che hanno aderito al servizio Annunci di Lavoro: tra queste GiGroup, Adrilog, Icam Commerciale, PRILI che, in modo totalmente indipendente o attraverso il nostro supporto possono gestire la loro vetrina annunci, pubblicare una o più offerte di lavoro in totale autonomia in pochi click, ricevere le candidature direttamente sulla loro casella email, oltre che un report a fine campagna con le diverse statistiche di lettura e uno speciale “indice di interesse” sulla figura professionale. I riscontri del servizio sono buoni e sono diversi casi in cui la domanda e l’offerta di lavoro si sono incontrati.

“Il feedback che possiamo dare su questo nuovo servizio di Zonalocale è positivo”, dice Ludovico Coppini di GiGroup, “la sezione annunci di Zonalocale ha un’interfaccia user friendly. Gli annunci si caricano agevolmente e sono subito online sul vostro sito senza dover attendere tempi extra per l’elaborazione e pubblicazione. Ho ricevuto candidature in linea per la maggior parte degli annunci proposti. Inoltre, è molto comodo ricevere i cv con la scheda contatti direttamente sulla mail aziendale”.

"Abbiamo attivato questo servizio”, conferma Renato De Ficis, editore di Zonalocale, “perché le persone che cercano lavoro sono tante, e lo sono anche le imprese che non riescono a trovare le professionalità che occorrono".

Se cerchi lavoro, consulta qui le offerte di lavoro.

Se invece sei un’agenzia per il lavoro o un’Impresa e hai necessità di trovare personale compila il form a questo indirizzo per conoscere tutti i dettagli.