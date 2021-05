Il cambio del look è di buon auspicio per qualsiasi donna e non richiede grandi sacrifici. La voglia di cambiamento, in particolare, viene spesso in primavera e tende a modificare l'aspetto esteriore delle persone. Tutto quello che bisogna fare è prendere in considerazione ciò che ci si addice, sia in termini di colori che di vestiti. Bisogna lasciarsi ispirare dalle tendenze attuali, ma assicurandosi di adattarle alla propria personalità.

Ecco alcune idee su come possiamo cambiare con successo la nostra immagine:

1.Cambio di pettinatura - cambia anche l’umore

Tagliare i capelli è il primo passo per cambiare look. Non si deve aver paura! Si possono cercare acconciature diverse che sono adatte a noi e rivolgersi ad un hair stylist di cui si ha fiducia. Una tinta diversa per capelli può cambiare immediatamente il proprio umore.



2. Prestare attenzione alla forma delle sopracciglia

Le sopracciglia sono quell'elemento che “incornicia” il viso e la loro forma è fondamentale per mettere in risalto il proprio volto. Si può pensare insieme all'estetista la forma che si preferisce e si addice meglio ai propri tratti, senza optare necessariamente per le sopracciglia folte solo perché sono di moda in questo momento. Infatti potrebbe generare esattamente l'effetto opposto, quello di indurire i tratti del viso.





3. Ciglia finte per un’immagine irresistibile

Le ciglia finte sono una tendenza in fatto di bellezza. Queste ci aiuteranno ad avere un aspetto più seducente. Sono facili da applicare, durano fino a 5 settimane e il look sarà radicalmente trasformato! Non bisogna preoccuparsi se si va in piscina o si fa la doccia e l'acqua le raggiunge. Nei primi due giorni semplicemente bisogna evitare di esporre il viso al vapore e dal terzo giorno ci si potrà lavare facilmente il contorno occhi con acqua e saponi che non contengano profumi o parabeni. Inoltre, la rimozione del trucco quotidiana verrà eseguita con acqua micellare e non con altri cosmetici che contengono profumi.

4. Prendersi cura della propria pelle in modo appropriato



Sicuramente tutti i cosmetici di cui si ha bisogno sono a casa, tranne il tempo sufficiente per seguire le regole corrette della cura della pelle. Se a 20-27 anni si può ancora deviare senza problemi, dopo i 30 anni il rituale di cura della pelle dovrebbe diventare comune come lavarsi i denti. Il viso va struccato mattina e sera, trattato con una crema idratante e protetto dai raggi solari con fattore di protezione SPF, sia d'estate che d'inverno. Non bisogna dimenticare il corpo: almeno due volte a settimana, è ideale massaggiare la pelle con la crema o burro per il corpo, per garantire il necessario grado di idratazione.

5. Provare un altro tipo di trucco

Si può iniziare facendo l’esfoliazione completa della pelle, seguita dall'idratazione, per ottenere un trucco perfetto. Forse non si è abituati ad applicare l'ombretto, quindi può bastare anche una passata di mascara. Non è necessario saltare direttamente al trucco pesante. Meglio applicare uno strato di fondotinta per uniformare il tono, poi la cipria illuminante o opacizzante, se si ha la pelle grassa, del blush in una tonalità pastello e la matita dermatografica per dare intensità allo sguardo.



6. Applicare il rossetto rosso

Il rossetto rosso trasforma qualsiasi donna se si vuole un look femminile che sia anche raffinato ed enfatizzi le labbra.

7. Fare lo sbiancamento dei denti



Si può effettuare lo sbiancamento dei denti o una semplice pulizia sotto forma di decalcificazione. Tali servizi possono essere fatti in uno studio dentistico, dove si può ottenere un sorriso più bello! I denti sani dovrebbero essere una priorità per tutti!



8. Cambiare la manicure

La manicure dovrebbe diventare più luminosa, più bella e avere nuovi colori. Le fantasie floreali sono molto attuali in questa stagione. Si può optare per colori forti, come viola, turchese o anche corallo.





9. Indossare accessori che ti valorizzino

Per un aspetto più audace, indossa accenti di colore: sciarpa, collana o la nuova borsa - questi sono i modi più semplici ed economici per “ravvivare” il proprio outfit.

10. Adottare un nuovo stile di abbigliamento

Un nuovo look significa provare a combinare capi che fino ad ora o si indossavano separatamente o non esistevano nel proprio armadio. Se si ricerca un look più elegante, le scarpe col tacco saranno perfette per risaltare. Si può indossare uno stiletto con un paio di jeans e una maglietta o scegliere un vestito semplice e scegliere come accessori dei gioielli vistosi. La regola più importante: non caricare troppo l'outfit.

Ricordatevi di completare il nuovo look con un atteggiamento ottimista e il bel sorriso!