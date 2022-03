Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo riguardante il cosiddetto Bonus Pubblicità. Si tratta di un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, che può essere richiesta da coloro (aziende, attività commerciali, etc.) che hanno effettuato investimenti in pubblicità su quotidiani online locali, oltre che quotidiano tradizionali, emittenti tv e radio nel 2017 e nel 2018.

Il Bonus vuole sostenere direttamente le imprese e le attività commerciali che vedono la pubblicità come valido strumento per garantire ulteriormente il Valore dei propri prodotti o servizi, rassicurando i clienti e i potenziali clienti. Gli stanziamenti per effettuare investimenti in campagne pubblicitarie sono di 62,5 milioni euro (42,5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2018 e 20 milioni per gli investimenti effettuati nel 2017).

Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Entro gli stessi termini va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per gli investimenti effettuati nell’anno 2017. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 sarà presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.

Zonalocale, come testata giornalistica, soddisfa tutti i requisiti di legge per poter beneficiare di questa agevolazione quindi tutti gli investimenti pubblicitari effettuati sul giornale online possono essere rendicontati per l’ottenimento del bonus.

Chi sono i destinatari e quali sono i requisiti?

L’agevolazione può essere richiesta da tutte le aziende, le attività commerciali e i lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile utilizzato) che hanno effettuato investimenti in pubblicità a partire dal 24 maggio 2017 e fino alla fine del 2017 e a partire dal 1° gennaio 2018. La condizione affinché si possa beneficiare dell'agevolazione è che l’incremento degli investimenti in pubblicità sia almeno dell’1% in più rispetto all’anno precedente.

Qual’è il valore dell’agevolazione?

Il valore del credito d’imposta derivante dall'utilizzo di questa agevolazione è del 75% del valore dell’investimento effettuato. La percentuale arriva al 90% in caso in cui la richiesta è fatta da da una PMI, una micro-impresa o da una start-up innovativa.

Come presentare la domanda?

La richiesta del Bonus Pubblicità potrà essere fatta esclusivamente in via telematica e bisognerà allegare: 1 - spesa complessiva degli investimenti durante l’anno, 2 - costi pubblicitari effettuati negli anni precedenti sugli stessi mezzi pubblicitari, 3 - importo del credito d’imposta richiesto per ciascun media, 4 - quota incrementale dell’investimento effettuato negli anni precedenti.

Si precisa, inoltre, che l’importo dell’agevolazione - in caso l’ammontare totale dei crediti richiesti sia superiore all’ammontare totale stanziato per il Bonus - potrebbe essere inferiore a quello effettivamente richiesto.

Lo staff commerciale di Zonalocale è a disposizione per seguire le vostre pratiche di richiesta del Bonus Pubblicità in tutte le fasi. Telefona allo 0873/361182 o invia una mail a commerciale@zonalocale.it