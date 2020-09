Gli italiani e la rete, un binomio che sembra essere destinato a crescere sempre più. Secondo gli esperti sono quasi 50 milioni gli italiani che accedono a internet ogni giorno, trascorrendo online un quarto della loro giornata, soprattutto tra YouTube, che è la piattaforma più attiva, seguita da Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger in quest’ordine.

L’indagine è stata portata avanti da We Are Social, un’agenzia web che ha spiegato come l’italia appare come un paese consapevole nell’utilizzo di Internet e dei canali social. Ogni giorno sono 45 milioni le persone che accedono a internet da smartphone e tablet e 35 milioni quelle attive sui canali social, utilizzati in maniera sempre più diversificata, a scopo di intrattenimento, informazione, condivisione e conversazione. Inoltre, in linea con altri Paesi dell’area occidentale, anche gli italiani sono sempre più attenti su temi legati alla vita online, come il controllo della propria privacy e la scelta di fonti di informazione affidabili: più di una persona su due ha espresso preoccupazione per la tematica del trattamento dei dati personali (59%) e per il fenomeno delle fake news (52%).

Tra i dati evidenziati dal report, quello per cui i quasi 50 milioni di utenti italiani connessi trascorrono online circa 6 ore al giorno. Tra essi il 35% utilizza almeno un servizio controllato tramite la voce, alla ricerca, per il 92%, di contenuti video e vlog (34%). La musica ha un peso preponderante nelle scelte: il 57% la ascolta in streaming, il 39% tramite web radio e il 23% attraverso i podcast. In forte espansione poi anche il mondo del gaming: sono 4 su 5 gli italiani che videogiocano e 1 su 8 segue il live streaming di altri giocatori su piattaforme dedicate. Per quanto riguarda i social media, il rapporto dice che sono 35 milioni le persone attive sulle piattaforme social, di cui il 98% accede ad esse da mobile.

I social network

Per quanto riguarda il mondo dei social quello più utilizzato nel nostro Paese è ancora Facebook, col 90% degli utenti, seguito da YouTube (89%) e da Instagram, al terzo posto con il 73% degli iscritti.

TikTok, il social cinese amato dai più giovani, ha una quota del 16% (con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente), mentre in fondo alla classifica c’è la new entry Twitch (12%), la piattaforma social di Amazon incentrata soprattutto sullo streaming dei videogiochi.

Per quanto riguarda, invece, i servizi di messaggistica, WhatsApp continua ad essere il più amato: in Italia lo utilizza il 97% degli intervistati. A seguire, troviamo Messenger (80%) e Skype (58%), ma la vera rivelazione è Telegram, considerata la migliore alternativa nel mondo della messaggistica istantanea dal 46% degli italiani. Infine, solo il 14% risulta iscritto a Viber e il 10% a WeChat.

Le altre attività

In crescita costante anche gli utenti che utilizzano la rete per fare acquisti. I consumatori cosiddetti abituali sono, infatti, circa l’80%, di cui il 20% effettuano almeno un acquisto a settimana, mentre il 26,5% compra una volta ogni due settimane. Il restante 20% dei consumatori online, invece, dichiara di acquistare sui siti ecommerce sporadicamente, circa una volta ogni tre mesi o meno. Sempre più spesso, inoltre, chi acquista su siti di shopping online si affida a servizi di comparazione prezzi prima di comprare, e il 95% di loro legge test o guide all’acquisto prima di procedere, mentre il 92% legge recensioni di altri utenti.

Per quanto riguarda i dispositivi usati per effettuare acquisti su internet, anche questi dati confermano la tendenza alla crescita degli acquisti effettuati da dispositivi mobili. Secondo i risultati del report, circa il 60% degli acquisti è fatto tramite smartphone, mentre il 32,3% da pc o laptop e il 7,6% da tablet.

Anche il prezzo fa la differenza. Infatti, più di 6 consumatori su 10 sono disposti a comprare su siti meno noti se hanno la possibilità di risparmiare, e da questo punto di vista i dati di Idealo evidenziano che nel caso di prodotti di elettronica, tra quelli preferiti da chi acquista online, oltre il 67% delle offerte migliori si trova su e-shop italiani, così come anche il 61% delle maggiori opportunità di risparmio nel caso del comparto salute e bellezza, mentre per quanto riguarda il settore moda e accessori i prezzi migliori sono quelli proposti dal marketplace di Amazon. Per quanto riguarda le tipologie articoli più ricercati online, invece, gli articoli di elettronica restano al primo posto, con il 74,9% delle ricerche effettuate, seguiti dall’abbigliamento e dagli accessori, con il 64,4% delle ricerche, dai prodotti di bellezza e profumi, con il 46,9%, e dai giocattoli con il 45,1% delle ricerche.