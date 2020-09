Sembra che il prossimo Black Friday cada a pennello per cominciare a fare incetta di regali di Natale o, semplicemente, è stato fatto apposta? Certo è che questa "tradizione moderna" è entrata pienamente negli usi e costumi delle persone di tutto il mondo. Complice anche il sostegno del commercio elettronico sempre più sviluppato che permette di fare acquisti realmente con un click. Amazon fa da leader e gli altri grandi marchi seguono.

Il Black Friday è una tradizione tutta americana (legata al giorno del Ringraziamento) che, grazie alle multinazionali del web, è stata esportata in tutto il Mondo e che si sta diffondendo anche ai piccoli negozi tradizionali che ancora sopravvivono su strada.

In Italia e nel resto dell’Europa, il Black Friday è considerato maggiormente come un’occasione per fare qualche buon affare. Nel 2016, infatti, gli italiani hanno speso 25,6 miliardi di euro per gli acquisti online, con un incremento del 25 per cento rispetto al 2015 (fonte Net Retail di Human Highway e Netcomm).

Negli Stati Uniti, invece, questa giornata ricopre un peso più importante, tanto che chi si occupa di analisi finanziarie utilizza i dati di comportamento dei clienti come metro di giudizio per misurare la propensione all’acquisto degli americani.

Ma c’è anche chi è contrario al Black Friday. Infatti, da qualche anno, si sta diffondendo il “Buy Nothing Day”, ovvero il “giorno in cui non comprare nulla” come tentativo di contrasto alle leggi del consumismo che il Black Friday agevolerebbe. C’è anche chi propone qualcosa di meno radicale, come il “buy smarter” ovvero comprare con intelligenza.

Ecco una piccola guida per orientarsi fra i maggiori rivenditori che aderiscono al Black Friday, tenendo presente che alcune offerte sono già iniziate. Ecco tutti i link ai Black Friday delle diverse catene: Amazon, Mediaworld, Comet, Unieuro, Ikea Zalando, Asos, Zara, Sephora, Logitravel,eDreams, Ryanair, Groupon , GameStop.