L'Abruzzo è una terra ricca di prodotti genuini, freschi e di tradizioni gastronomiche antiche preservate tutt'oggi. L'estate è il periodo preferito durante il quale i comitati di paese, le pro loco, le associazioni si animano maggiormente per far conoscere - sopratutto ai turisti in visita, ma non solo - le loro prelibatezze oltre che i gioielli culturali e storici conservati nei propri borghi.

Le sagre sono gli eventi attraverso cui gustare piatti antichi, cucinati come una volta, dalle sapienti mani delle massaie. Dalla carne al pesce, dagli affettatti alle zuppe, dalla pasta ai prodotti della terra, il mese di agosto, in Abruzzo, è denso di appuntamenti gastronomici a cui davvero non puoi mancare.

Ecco di seguito una lista delle principali sagre che ci saranno in Abruzzo durante il mese di Agosto.