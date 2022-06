Fresagrandinaria, arriva l’Infiorata all’uncinetto itinerante

FRESAGRANDINARIA - Al via domani l'appuntamento dell'Infiorata all'uncinetto itinerante, anno 2022. Parte da Fresagrandinaria, in occasione della festa della Madonna Grande, la manifestazione che l'anno scorso ha avuto un successo strepitoso a San Salvo e che in quest'edizione diventa itinerante.

"Una delle meraviglie d'Abruzzo", l'ha definita Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo. Il lavoro certosino di centinania di uncettine, opere artigianali di straordinaria meraviglia che danno vita a fiori di lana o cotone.

Soddisfatto il sindaco di Fresagrandinaria, Lino Giangiacomo, che ha riunito la popolazione per la migliore riuscita della festa.