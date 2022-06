Vasto. Sterpaglie a fuoco in via Riccione, interviene un elicottero per spegnere le fiamme - VIDEO

VASTO - Un incendio è divampato intorno alle 14 di oggi in via Riccione a Vasto, in zona Incoronata, in una scarpata. A prendere fuoco sono state delle sterpaglie.

Le fiamme si sono estese fino a minacciare le case della zona, quindi i residenti, allarmati,sono scesi in strada ed hanno chiamato immediatamente i pompieri.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di via Madonna dell'Asilo e quelli di Lanciano, oltre alla Protezione civile di Vasto e Casalbordino.

A causa della difficoltà nel raggiungere il sito del rogo, è dovuto intervenire da Chieti un elicottero che ha gettato acqua sulle fiamme, che sono state infine domate.