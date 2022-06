Vasto, Oltrenatura Abruzzo e le sue passeggiate alla scoperta di storia e tradizione

VASTO - Dopo la passeggiata al tramonto nella riserva naturale di Punta d'Aderci tutti i venerdì alle 18,30 l'associazione Oltrenatura Abruzzo prosegue con altri eventi culturali per l'estate 2022.

"Passeggiando nell'antica Histonium" è una visita guidata di circa due ore, alla scoperta del centro storico, con le sue tradizioni e curiosità.

Due le possibilità offerte ai visitatori: tutti i martedì alle 17,30 per coloro che vogliono gustare un aperitivo con prodotti locali camminando nelle vie del centro al tramonto oppure tutti i mercoledì, alle 22, per visitare Vasto al chiaro di luna e fare un brindisi finale in un locale. Durante le visite (pomeridiana o notturna) è previsto l'ingresso nel giardino di Palazzo D'Avalos.

Oltre a Passeggiando nell'antica Histonium, tutti i martedì alle 8 l'associazione organizza una passeggiata naturalistica sulla Via Verde alla scoperta delle tradizioni marinare di Vasto. La durata è di due ore circa. Tutti i giovedì, invece, alle 18,30 c'è Traboccando con aperitivo al tramonto, camminata sempre sulla Via Verde e visita del trabocco di Torino di Sangro.

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare telefonando al 349 5610333 (anche via whatsapp).