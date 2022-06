Vasto: oggi si riunisce il Consiglio comunale, si delibererà anche sul Jova Beach Party

VASTO - Oggi a partire dalle ore 15,30 è in programma il Consiglio Comunale. Molti i punti all'ordine del giorno:



1. Approvazione verbali seduta precedente del 5 aprile 2022



2. Interrogazioni ed Interpellanze

Interpellanza presentata dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, in data 26.04.2022, n. 26255 di prot., in merito a "Condizioni di abbandono e di pericolo struttura ex Residence Rossetti"



Interpellanza presentata dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, in data 26.04.2022, n. 26255 di prot., in merito a "Costi dei componenti esterni delle commissioni di concorso comunali"



Interrogazione presentata dalle consigliere Maria Amato, Alessandra Notaro e Alessandra Cappa , in data 03.05.2022, n. 28131di prot., in merito alla gestione del verde pubblico e privato



Interrogazione presentata dal consigliere Guido Giangiacomo, in data 04.05.2022, n. 28480 di prot., in merito alla manutenzione delle aree verdi circostanti la scuola di Sant'Antonio Abate



3. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.108 del 28.04.2022 – Variazione al bilancio 2021-2023 – Annualità 2022 in esercizio provvisorio – Refrendum abrogativi ex art. 75 cost. del 12 giugno 2022 - ( Articolo 175, commi 4 e 5 bis , del D.Lgs. n. 267/2000)



4. Prelievo dal Fondo di Riserva – Comunicazione



5. Mozione presentata dalle consigliere Maria Amato e Alessandra Notaro in data 24.03.2022, n. 19523 di prot., in merito a "Istituzione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche";



6. Ordine del giorno presentato dal Sindaco in data 25 marzo 2022, n. di prot. 19834, in merito a " Aumento del prezzo del carburante"



7. Mozione presentata dalle consigliere Alessandra Notaro, Maria Amato e Alessandra Cappa, in data 03.05.2022, n. 28131 di prot., ad oggetto: "Modifica al regolamento per la gestione del Verde Pubblico e privato"



8. " Jova beach party". Approvazione proposta progettuale - Società Trident Agency