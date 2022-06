Vasto, incendio in via Riccione - In aggiornamento - VIDEO

VASTO - ore 14,45: Un incendio è divampato intorno alle 14 di oggi in via Riccione a Vasto, in zona Incoronata, in una scarpata. Si attende l'arrivo dei Vigili del Fuoco.

15:02 aggiornamento: dalla caserma dei Vigili del fuoco di via Madonna dell'Asilo, giunti sul posto, comunicano che si tratta di un rogo dovuto all'incendio di sterpaglie. I pompieri sono giunti sul posto e sono attualmente impegnati a spegnere le fiamme.

15:24: A causa della difficoltà nel raggiungere il sito del rogo, si sta provvedendo a spegnere le fiamme con un elicottero.