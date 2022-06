Vasto, centrodestra unito per salutare il compianto Sebastiano Del Casale

VASTO - "Questa mattina ci siamo svegliati con una triste notizia. Vasto oggi perde un professionista stimato, già consigliere comunale della sua cara Vasto negli anni Novanta nonché appassionato velista amante del mare".

E' la nota che Francesco Prospero, Vincenzo Suriani, Guido Giangiacomo, Antonio Monteodorisio e Giuseppe Soria hanno scritto per il compianto avvocato Sebastiano Del Casale, deceduto all'alba di stamane all'età di 69 anni.

"Del Casale era un uomo perbene, che con la sua simpatia è entrato nel cuore di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La sua morte improvvisa ci lascia sgomenti e non possiamo fare altro che manifestare la nostra vicinanza ai suoi famigliari. Oggi, prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale, chiederemo all'Assise di ricordare l'uomo e il consigliere osservando un minuto di raccoglimento. A Patrizia, Luigi, Luca, Daniela e ai suoi nipoti va tutto il nostro affetto per questo tragico evento inaspettato", concludono.