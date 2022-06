La Vastese Beach Soccer chiude la tappa abruzzese con una vittoria e una sconfitta

VASTO - La Vastese ha chiuso con una vittoria e una sconfitta la prima tappa stagionale della Poule Promozione di Beach Soccer.

A Pescara la compagine biancorossa, l'unica rappresentante dell'Abruzzo, all'esordio ha ottenuto il prestigioso successo contro il Bologna. A sbloccare la gara Di Foglio dopo 4 minuti di gioco con la squadra di Sabalino che è riuscita a mantenere il vantaggio fino a pochi secondi dallo scadere del primo tempo, quando gli emiliani allenati dall'ex Soria sono riusciti a trovare il pari con El Hamidy.

Nel secondo tempo ancora Di Foglio ha riportato in vantaggio i suoi, prima di un terzo tempo ricco di emozioni. Al 4' Pollutri ha portato a due le lunghezze di vantaggio della Vastese, quattro minuti più tardi il Bologna ha accorciato le distanze con Cinquini ma al 10' Sferrella ha fissato il risultato sul 4-2 finale.

Dopo aver usufruito di un turno di riposo, nella giornata di ieri la formazione abruzzese è tornata in campo per affrontare l'Icierre Lamezia nel match valido per la 3ª giornata. Gli uomini di Sabalino sono stati sfortunati maturando una sconfitta, decisivo il gol di Curcio per i calabresi (1-0).

Tra un mese si tornerà in campo, dal 8 al 10 luglio la Vastese, in tre giorni, se la vedrà contro Cagliari, Genova e Seatram Chiavari.

CLASSIFICA DOPO 3 GIORNATE

Seatram Chiavari 6 (2 partite disputate)

Città di Milano 6

Genova 6

Icierre Lamezia 6

Vastese 3 (2 partite disputate)

Ecosistem Lamezia 3

Bologna 3

Cagliari 3

Naxos 0 (2 partite disputate)