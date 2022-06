Virtus Vasto U17, fantastico esordio alla fase nazionale: Aurora Alto Casertano battuto in rimonta

VASTO - Inizia nel migliore dei modi l'avventura nazionale della Virtus Vasto Under 17. Sul sintetico della San Paolo la squadra di Anzivino batte 3-1, in rimonta, l'Aurora Alto Casertano e, complice il contemporaneo pareggio tra Nick Bari e Cavese (2-2), è già 1ª in solitaria nel girone E.

Un successo di carattere e forza, dopo un inizio di partita da incubo. Passano due minuti e i biancorossi si fanno sorprendere sulla corsia destra, sul cross dalla fascia De Ninno batte D'Ermilio portando in vantaggio la squadra campana.

Ricciardi e compagni, gelati dal gol dello svantaggio, si ritrovano un po' disorientati nei primi attimi successivi alla rete ospite, ma poi pian piano ritrovano fiducia e iniziano a macinare gioco assediando la porta avversaria. La reazione porta i suoi frutti, Di Genni poco prima del quarto d'ora pareggia i conti.

Trovato l'1-1 i biancorossi continuano ad essere pericolosi, sono abili soprattutto nella pressione sul portatore di palla avversario. A pochi minuti dall'intervallo due occasionissime per la Virtus Vasto, una bella conclusione di Ricciardi viene fermato dal palo, qualche minuto più tardi ancora il capitano protagonista, ma il portiere respinge; in mezzo D'Ermilio salva i suoi con un grande intervento.

La ripresa, come il primo tempo, si apre con una marcatura, questa volta va a segno Majo, ma la rete viene annullata per un fallo. Il 10 biancorosso trova comunque gioia al quarto d'ora, quando viene fischiato un rigore a favore dei biancorossi per un fallo di mano avversario; il classe 2005 si presenta sul dischetto e con scioltezza mette la sfera all'angolo alla destra del portiere, riscattando l'errore dagli 11 metri di una settimana fa. Il giovane di Ortona mette lo zampino anche nel terzo gol, su calcio d'angolo da lui battuto Ricciardi svetta e con un'incornata firma il tris biancorosso.

A parte un colpo di testa avversario, finito di poco fuori al 82°, i ragazzi di Anzivino sul doppio vantaggio non rischiano nulla riuscendo a mantenere il 3-1, risultato che evidentemente porta fortuna perché finì così anche la finale che ha consegnato il titolo regionale alla compagine vastese.

Mercoledì si torna in campo a Bari, con un successo i giovani aragonesi metterebbero un mattoncino importante sul passaggio del turno.