La Virtus Cupello ritrova la vittoria e accede alla finale play-out: domenica c’è lo Spoltore

CUPELLO - È la Virtus Cupello a vincere la semifinale play-out del campionato di Eccellenza. La compagine rossoblù nel derby batte 1-0 il Casalbordino, condannato così alla retrocessione in Promozione.

I cupellesi non venivano da un buon momento di forma, la vittoria mancava da 8 partite prima di oggi, ma sfruttando il fattore campo e il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre di "corto muso" sono riusciti a prevalere già nei tempi regolamentari con il gol di Margagliotti.

Ora la squadra di mister Panfilo Carlucci affronterà nella finale play-out lo Spoltore, che ha pareggiato 0-0 contro il Penne dopo i tempi supplementari. Grazie al miglior piazzamento, domenica prossima la Virtus Cupello anche con un pari dopo l'extra-time potrà festeggiare la salvezza.

Grosso peccato invece per il Casalbordino, protagonista di un buonissimo girone di ritorno con il quale è riuscito ad abbandonare la zona rossa della retrocessione diretta e a guadagnarsi l'opportunità di giocarsi la permanenza nella categoria ai play-out. Non è bastato, oggi è arrivato il pesante verdetto per i ragazzi di Di Simone.