Vasto, uomo perde la vita in mare a causa di un malore

VASTO - E' stato un malore mentre si trovava in acqua la causa della morte di un 84enne di Isernia, che si trovava in vacanza a Vasto con la moglie.

L'uomo questa mattina era uscito in mare per una battuta di pesca ed era al largo nelle acque antistanti l'Hotel Adriatico quando ha accusato il malore. Il bagnino dello stabilimento, accortosi di quanto stava avvenendo, si è precipitato per il salvataggio ma non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera, i Carabinieri della Stazione di Vasto, la Polizia municipale e i sanitari del 118.