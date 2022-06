Squadre e sportivi abruzzesi, il programma delle partite di questa domenica

VASTO - Questa non sarà solo la domenica delle selezioni giovanili vastesi, impegnate in campo nazionale, ma anche della sfida da brividi tra Virtus Cupello e Casalbordino. Dopo la retrocessione dalla Serie D del Castelnuovo Vomano la squadra cupellese è stata condannata al play-out contro i casalesi, quest'ultimi già sicuri di dover disputare lo spareggio salvezza.

Una, la Virtus Cupello, viene da un momento di difficoltà - zero vittorie nelle ultime 7 partite della regular season - l'altra, il Casalbordino, ha chiuso il campionato con un girone di ritorno strepitoso in cui ha conquistato 26 punti su 51 disponibili, solo 6 squadre hanno fatto meglio. Le due compagini si sono affrontate proprio nell'ultima giornata della regular season, finì 1-1; se si dovesse ripetere un risultato di parità nei tempi regolamentari si andrà ai supplementari, al termine dei quali si considererà il miglior piazzamento nel caso dovesse persistere l'equilibrio (quindi si salverebbe la Virtus Cupello).

Se Virtus Cupello e Casalbordino sognano di restare in Eccellenza, l'Ortona spera di salirci e oggi farà l'esordio nel triangolare decisivo per la promozione. Nel programma del giorno anche altri sport, oltre all'ultimo impegno di campionato per Alessia Stivaletta.

CALCIO

Eccellenza, play-out: Virtus Cupello-Casalbordino (ore 16:30; Stadio Comunale di Cupello)

Promozione, triangolare promozione: Ortona-Fontanelle (ore 16:30; Stadio Comunale di Ortona)

BEACH SOCCER

Serie A, Poule Promozione: Icierre Lamezia-Vastese (ore 17:15; Beach Arena di Pescara)





CALCIO GIOVANILE



Giovanissimi provinciali U15, Chieti/Vasto - finale: Ortona U15-Francavilla U15 (ore 10:30; Stadio Comunale di Ortona)

Allievi regionali U17, fase nazionale (fase a gironi): Virtus Vasto U17-Aurora Alto Casertano U17 (ore 18:00; Campo San Paolo di Vasto)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 19 - finali nazionali (1° turno): Gallinese C5 U19-Futsal Vasto C5 U19 (ore 16:00; Palestra Polivalente di Gallina)

BASKET GIOVANILE



Under 14 femminile: Panthers Roseto 13-Azzurra Lanciano 14 (ore 11:00; Palestra SC Media di Roseto degli Abruzzi)

PALLAVOLO

Serie C femminile, prima fase: Sonicatel Loco Volley-Volley Junior Ortona (ore 18:00; Palestra Comunale di Loreto Aprutino)

Serie D femminile, girone promozione: Pallavolo Castelnuovo-La Sport Cedas Lanciano (ore 18:30; Palestra Comunale di Castellalto)

ALESSIA STIVALETTA (CALCIO FEMMINILE)



Serie C femminile, girone C: Fesca Bari-Chieti (ore 15:30; Campo Capocasale di Bari)