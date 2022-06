Il Futsal Vasto U19 detta legge anche in Calabria: l’andata dei quarti va ai biancorossi

VASTO - Anche in Calabria ora conoscono la forza dell'Under 19 del Futsal Vasto. La selezione giovanile biancorossa sbanca infatti Reggio Calabria vincendo 6-4 l'andata dei quarti di finale della fase nazionale.

Parte forte la formazione vastese, dopo pochissimi secondi di gioco Joao Pedro si invola palla al piede sulla corsia mancina, semina tutti e da posizione leggermente defilata sorprende il portiere sbloccando la gara. I biancorossi subito dopo soffrono il ritorno prepotente dei padroni di casa, in un paio di occasioni si salvano, ma poi Iaria riesce a ristabilire la situazione di parità.

La partita è intensa, sono rarissimi gli attimi di pausa. Non si ferma neanche il Futsal Vasto, che con l'altro portoghese, Luis Miguel, tenta la fuga; il classe 2003 firma infatti prima l'1-2 e dopo pochi minuti l'1-3. La Gallinese poco dopo riesce ancora una volta a reagire, Iaria accorcia le distanze.

I ragazzi di Giacomucci pure in questa occasione dimostrano di avere carattere. Nella fase in cui sembrano accusare un po' di difficoltà, sono abili a uscirne brillantemente, infatti Notarangelo rinvigorisce la squadra firmando il 2-4, passa qualche minuto ed Ercolano con un tunnel segna anche il 2-5. Non si arresta il festival del gol, la compagine calabrese riesce a bucare per la terza volta la porta biancorossa con Prestopino, prima che Diego Dario compia un grande intervento salvando i suoi in prossimità dell'intervallo.

A inizio ripresa Notarangelo e compagni vedono gli avversari portarsi a una sola lunghezza di distanza, sugli sviluppi di un calcio d'angolo la compagine reggina sigla la rete del 4-5. Reazione immediata dei vastesi, Notarangelo nel giro di pochi secondi si vede respingere due tentativi. Sono solo i preparativi per il 6° gol, che arriva qualche secondo più tardi; Notarangelo trova così la doppietta personale.

Episodio un paio di minuti più tardi: il portiere di casa viene espulso per un fallo, quindi sarà costretto a saltare la gara di ritorno di domenica prossima. Dopo un primo tempo a ritmi forsennati, si abbassa l'intensità della sfida, la partita scorre senza grossi patemi. A 10' dal termine Diego Dario risponde ancora una volta presente e tiene il risultato sul 4-6.

Ancora il portiere biancorosso protagonista a pochi minuti dalla fine, neutralizza infatti un tiro libero di Gantarella; una parata di importanza capitale che potrebbe pesare non poco nell'ottica della doppia sfida. Soffre l'inferiorità numerica la squadra di Giacomucci, la Gallinese ne approfitta e sigla il 5-6. Il Futsal Vasto però non ci sta, Di Donato riporta avanti di due i suoi con la rete del 5-7.

Finisce così 4-6, tra una settimana gli adriatici saranno chiamati a difendere il vantaggio di due gol.