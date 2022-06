Vasto sogna in campo nazionale con i giovani del Futsal e della Virtus Calcio

VASTO - Ci sono due squadre che stanno facendo sognare l'intera città di Vasto e il fatto che si tratti di selezioni giovanili è un segnale molto importante.

In queste domeniche di giugno in cui le partite iniziano a scarseggiare a tutti i livelli perché ormai i campionati sono andati in archivio l'Under 19 del Futsal Vasto e la Virtus Vasto Under 17 riempiranno la scena con il loro percorso nella fase finale nazionale. I due club, che si sono anche scambiati dei messaggi sui social - il Futsal Vasto ha fatto i complimenti alla Virtus per il campionato vinto - si sentono un po' legati, parte di uno stesso sogno, un "viaggio" da affrontare con la testa fuori dal finestrino e il vento in faccia.

Domani a scendere prima in campo, alle ore 16:00, sarà la squadra di mister Giacomucci, che ha già iniziato il suo percorso nelle finali nazionali. La giovane squadra biancorossa di calcio a 5 ha superato il triangolare Abruzzo-Molise-Campania, chiuso al 1° posto, e ora nei quarti di finale, in andata e ritorno, affronterà la Gallinese, squadra calabrese che con una vittoria e una sconfitta ha concluso al 2° posto il triangolare Calabria-Sicilia-Basilicata.

Si tratta di un avversario che segna tanto, ha infatti chiuso la regular season del suo campionato con 88 reti in 12 partite, nelle ultime partite però la media gol si è un po' abbassata, a 6.4, e questo è un aspetto che lascia ben sperare i biancorossi. Inoltre, i reggini hanno un paio di singoli importanti a cui stare attenti, Tommaso Ferraro (20 gol nella regular season) e Emilio Iaria, autore di ben 6 reti nella prima partita del triangolare. La Gallinese però in questa stagione non si è dimostrata imbattibile, ha perso ad esempio la semifinale play-off valida per il titolo regionale, i vastesi con cuore e grinta possono avere la meglio dei calabresi.

Dopo aver festeggiato il titolo regionale settimana scorsa, la Virtus Vasto Under 17 inizierà il suo cammino nella fase nazionale, che la vedrà affrontare in 7 giorni i campani dell'Aurora Alto Casertano e della Cavese e i pugliesi del Nick Calcio Bari. L'avversario che si presenterà domani, alle ore 18:00, al Campo San Paolo sarà l'Aurora Alto Casertano, che nella regular season, nel suo girone, ha realizzato quasi gli stessi numeri dei ragazzi di Anzivino - 40 punti, 68 gol fatti (uno in meno della Virtus) e 19 subiti (4 in più) - chiudendo però al 2° posto. In più può contare su un difensore-goleador, Leo Sane, che conta 15 marcature nella regular season.

Il gruppo biancorosso può dire la sua contando soprattutto su un aspetto, la consapevolezza, data anche da uno stage con l'Hellas Verona che tre di loro - Angelo Preta, Sabin Mateescu e Alex Capitanio - hanno avuto l'occasione di svolgere il 1° e 2 giugno. Un riconoscimento che stimola anche i compagni a dare il meglio.

Dunque Vasto sogna con due gruppi di giovani, all'orizzonte ci sono domeniche di passione tutte da vivere.