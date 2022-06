Vasto, Gabriele Cirilli presenta il suo spettacolo e la scuola teatrale "Factory" - VIDEO

VASTO - Un format televisivo da incorniciare a Vasto, dedicato alla Factory, la scuola di teatro che l'attore Gabriele Cirilli si appresta ad aprire in città.

Questa l'anteprima resa nota oggi dall'attore nel corso della conferenza stampa svoltasi nell'aula consiliare per presentare il suo spettacolo, "Duepuntozero", che si svolgerà il 17 agosto all'Arena Ennio Morricone e il progetto, allestito insieme a Marco Santilli, riguardante la scuola di recitazione cinematografica e teatrale, appunto la Factory, che aprirà una sede in città.

"Ho un forte legame con Vasto - ha detto Gabriele Cirilli- perché Padre Egidio mi portava in vacanza a Vasto Marina e poi la mia prima fidanzatina era di questa città. Grazie alla mia collaborazione con Marco è nata l’idea di un’Accademia di formazione per attori, che avranno la possibilità di essere inseriti grazie ai miei contatti, nel mondo dello spettacolo. La formazione di due anni spazia dal canto al ballo, dalla recitazione cinematografica a quella teatrale. Grazie per la possibilità spero di ricambiare con il successo”.

Nel VIDEO che segue Gabriele Cirilli ci illustra il progetto.