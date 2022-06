Vasto, Fondazione Mileno, sindacati congiunti per il rinnovo del contratto

VASTO - Le segreterie territoriali di FpCgil Chieti, CislFp Abruzzo-Molise e UilFp Chieti, fanno sapere, in una nota congiunta, che è "una situazione vergognosa e intollerabile d'indifferenza quella che sta mostrando l'associazione datoriale Aris e Aiop nei confronti dei dipendenti in attesa del rinnovo contrattuale, fermo, per la parte economica, al 2007".

"Una beffa - si legge nella nota - nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che continuano ogni giorno a prodigarsi, con la loro professionalità, nei doveri che il proprio ruolo comporta e che legittimamente le aziende pretendono".

Buste paghe più leggere, potere d’acquisto sempre più basso, caro bollette, caro carburante, aumento dei prezzi per i beni di prima necessità e servizi sempre più cari".

"Gli infermieri, fisioterapisti, logopedisti, tnpee, educatori, oss, ausiliari, autisti, cuoche ed addetti ai servizi - sottolineano le sigle sindacali - non si sono tirati indietro durante tutta la pandemia ma hanno affrontato le difficoltà con coraggio, determinazione, impegno e professionalità".

"Pertanto - conclude la nota - per continuare una mobilitazione che dia risposte, le lavoratrici e i lavoratori delle strutture di Fondazione PA Mileno, Paolo VI, Santa Caterina, Villa Giulia, Gruppo Lido, manifesteranno mercoledì 8 giugno dalle ore 9 alle ore 13,

attraverso un sit in di protesta dinanzi alla sede della Fondazione Pa Mileno in via Dalmazia a Vasto Marina, gestita da padre Franco Berti, presidente dell’Aris".