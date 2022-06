Trofeo di nuoto Italo Nicoletti, il vastese Luca Angelilli è d’argento nei 50 rana!

VASTO - Luca Angelilli a Riccione porta in alto la città di Vasto. Al Trofeo Italo Nicoletti, manifestazione che registra il più alto numero di partecipanti a livello nazionale, il nuotatore vastese nella finale dei 50 rana, categoria cadetti, ferma il cronometro su 00'29''50, tempo che gli permette di guadagnare la medaglia d'argento.

L'atleta dell'H2O Sport è stato protagonista di un'ottima gara perché non ha solo migliorato il tempo di questa mattina nella stessa specialità (00'30''51), ma si è messo dietro Marco Menta e Francesco Traini, che in mattinata lo avevano preceduto. Quindi è riuscito a scalare ben due posizioni rispetto a stamattina, piazzandosi al 2° posto dietro l'inarrivabile Simone Cerasuolo, che lo ha staccato di quasi 2 secondi.

Il classe 2002 però non si accontenta e vince la medaglia d'argento anche nei 200 misti, in cui fa pure un'impresa più grande. Questa mattina si era infatti posizionato 6°, ma con una grande prestazione in finale - 02'10''59 il suo crono - riesce a salire sul secondo gradino più alto del podio.

Angelilli mette così al collo altre due medaglie, dopo quella di bronzo gudagnata ieri nei 100 rana con il tempo di 01'06''40. Domani tornerà in vasca per le gare dei 200 rana e dei 50 farfalla provando a sfruttare questo formidabile momento di forma.