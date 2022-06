San Salvo, Magnacca scrive al ministro Orlando: "Strumentalizza il suo ruolo istituzionale"

SAN SALVO - Nel giorno della visita in città del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, il sindaco Tiziana Magnacca gli scrive una lettera aperta in cui non lesina critiche nei suoi confronti:

"Signor Ministro,

sono felice, come sindaco di questa operosa comunità, di darLe il benvenuto nella Città di San Salvo, la Città del lavoro. Non a caso il 19 marzo del 1983 san Giovanni Paolo II, nel giorno di San Giuseppe, scelse proprio San Salvo per celebrare il lavoro e la Festa dei lavoratori.

La nostra è una città simbolo del lavoro per l’intero Abruzzo: è la terra dove si apprezza il frutto della capacità delle nostre maestranze di saper produrre con sacrificio e professionalità. Un’attività che contribuisce in maniera significativa al prodotto interno lordo regionale.

Quello del lavoro è sicuramente un grande tema, premesso che la crescita economica e sociale di questo territorio è legata alla permanenza degli attuali insediamenti produttivi.



Comprendo il suo indiscusso ruolo di uomo di partito e che in piena campagna elettorale venga a sostenere la Sua parte politica. Meno comprensibile è la volontà di convocare nel suo ruolo istituzionale di Ministro del Lavoro i segretari regionali delle principali sigle sindacali nella sede elettorale di un candidato sindaco per parlare della situazione critica del lavoro che due siti produttivi come la Denso Italia e Pilkington-NSG stanno attraversando.

Mi rammarica che Ella non abbia scelto, come Ministro del Lavoro, il luogo istituzionale per eccellenza, la sala consiliare, come d’altro canto, Ella ha fatto nel vicino Comune di Vasto (anche in quell’occasione in prossimità del voto amministrativo) per parlare del lavoro di diverse centinaia di lavoratori di Denso e Pilkington.



Tutto questo appare, in verità, un modo per strumentalizzare il suo ruolo istituzionale in piena campagna elettorale, e cosa ancor più grave, usare le criticità dei livelli occupazionali, le casse integrazioni a zero ore, gli scivoli pensionistici, le famiglie preoccupate per il loro futuro, oltre alle incertezze sulle prospettive di questi due opifici, per meri scopi elettorali e propagandistici.

Mi rammarica ancor di più constatare che, sebbene le vicende di Denso e Pilkington siano ben note al suo Ministero, le stesse meritano la Sua illustre attenzione solo in occasione delle campagne elettorali del suo Partito di appartenenza.



Con l’auspicio che Ella possa finalmente interessarsi dei lavoratori di Denso e Pilkington a prescindere dalle campagne elettorali, Le rivolgo l’invito a tornare a San Salvo quanto prima indossando pienamente l’abito del Ministro del Governo Italiano, e non la maglietta del tifoso di un partito, per sostenere il mondo del lavoro e della sua salvaguardia.

Nel salutarLa con la cordialità e per il rispetto dovuto per il suo ruolo istituzionale, Le auguro buon lavoro certa che la Sua attenzione nel prossimo futuro sia rivolto a questo territorio e non soltanto in occasione di questa fugace visita.

Avv. Tiziana Magnacca"