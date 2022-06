San Salvo. Gestione degli esuberi alla Denso, lo sfogo di un lettore

SAN SALVO - Quella che vi proponiamo qui di seguito è una lettera firmata giunta in redazione che tratta l'importante tema della gestione degli esuberi alla Denso, vissuti in prima persona da un nostro lettore:

"Gentile redazione,

io sono uno di quelli che ha lasciato l'azienda con incentivo. La scelta volontaria consiste nel decidere se uscire subito oppure aspettare il licenziamento. Tra le 2, pur avendo 53 anni, ho scelto di rimettermi in gioco.

Non è semplice trovare un lavoro a 53 anni, in un mondo dove anche i giovani faticano. Ma ho scelto di combattere e non perdere prezioso tempo. Non credo che ciò che sta accadendo sia molto lontano dalla macelleria sociale tanto scongiurata.

Comprenderete il mio sfogo, credo sia legittimo, ma è di altro che volevo parlare.

Come si fa a scrivere che mancano all'appello 90 lavoratori? Sono persone che non hanno nulla davanti quindi non se la sentono di uscire con l'incentivo che è comunque una tantum e destinato a finire.

Mancare all'appello si usa per gli studenti ritardatari o per chi come me ha fatto il militare e non si presentava all'adunata. Lo trovo completamente fuori luogo, parlando di persone che vivono il disagio di ritrovarsi in mezzo ad una strada dopo 30 anni di lavoro.

Grazie di avermi dato la possibilità di esprimere il mio pensiero.

Lettera firmata".