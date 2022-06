L’editoriale. Per chi suona la campana

Nel giro di qualche giorno, il trillo liberatorio dell'ultima campanella risuonerà, sancendo la fine di quest'anno scolastico e liberando torme di studenti dagli obblighi didattici.

Che anno scolastico è stato? Sicuramente difficile e tormentato, ma che ha avuto anche il compito di proiettare il Paese sui binari di una quasi ritrovata normalità. Certamente, è stato complicato gestire le classi tra le tante, complesse e cangianti regole anti Covid: "alza la mascherina", "disinfetta le mani" e "state a distanza" sono le frasi più ricorrenti entrate nel gergo dei docenti, e questo fa capire le mille difficoltà affrontate nelle aule in presenza.



È stato un rientro complicato anche dal punto di vista psicologico, dopo due anni di lezioni via PC: molti alunni, di ogni livello, si erano completamente disabituati ai ritmi didattici, alla frequenza, all'attenzione e all'impegno quotidiano dello studio. E così, in molte aule ha fatto ingresso lo psicologo, per supportare gli alunni in questa fase così delicata.

Proprio per questo, in molte realtà scolastiche è risultato complicato svolgere in toto i percorsi didattici previsti. Infatti, sono risultati abbastanza negativi i test INVALSI e le prove Pisa, che hanno evidenziato un ulteriore calo nelle conoscenze e nelle abilità degli studenti. Ma questo era talmente prevedibile che il Ministero dell'istruzione avrebbe potuto destinare quelle risorse economiche per mettere in sicurezza le aule, fornendole ad esempio di moderni impianti di aerazione forzata, in modo tale da renderle adeguate in vista del rientro di settembre. E invece no. Si è preferito testare ciò che era facilmente intuibile, rilevando che dopo due anni di pandemia e di lezioni in dad i livelli di crescita culturale si sono abbassati.



Ma i problemi della scuola sono anche altri, evidenziati dal recente sciopero: contratti scaduti da anni, risibili proposte di aumento, scatti stipendiali bloccati, regole di accesso alla professione docente sempre più complesse. Insomma, il contrario di quanto era stato promesso all'esercito di maestre e professori che, in piena pandemia, si sono letteralmente inventati dal nulla la didattica a distanza, raggiungendo nella propria cameretta anche l'alunno più svogliato. Una pagina direi quasi epica, in questa battaglia che lo Stato ha sostenuto contro il Covid. Ecco perché sarebbe stato significativo vedere sfilare, il 2 giugno, insieme ai Granatieri di Sardegna, ai carristi e ai marinai, ai bersaglieri e agli alpini, oltre ai medici e agli infermieri, anche un'impettita maestra della primaria con i suoi eroici bambini, che hanno vinto una battaglia fondamentale per il futuro del Paese.



Fabrizio Scampoli