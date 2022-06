Vasto, Lega: domenica 5 giugno gazebo informativo sui referendum

VASTO - Il partito della Lega fa sapere che domenica 5, dalle 17 alle 20, sarà allestito in piazza Diomede a Vasto un gazebo informativo sui cinque quesiti del referendum sulla giustizia che gli italiani, aventi diritto al voto, sono chiamati a votare il prossimo 12 giugno.

I quesiti nascono dalla raccolta firme promossa dalla Lega e dai Radicali italiani e sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale il 16 febbraio scorso.

Si ricorda che per la validità del referendum abrogativo, l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta è approvata se ha votato la maggioranza (50 per cento +1 di votanti) degli aventi diritto al voto.

"I quesiti referendari che i cittadini troveranno alle urne sono cinque. Il quesito 1 propone l’abolizione del decreto Severino che, con la sospensione e la decadenza automatica di sindaci e amministratori condannati in via non definitiva, ha creato enormi vuoti di potere e ha causato in molti casi la sospensione temporanea dai pubblici uffici di persone innocenti; il quesito 2 ha per oggetto i limiti agli abusi della custodia cautelare; il quesito 3 riguarda la tematica della separazione delle carriere dei magistrati; il quesito 4 è relativo al tema dell’equa valutazione dei magistrati; il quesito 5 prevede la riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm) mettendo fine allo strapotere delle correnti", conclude la Lega.