Vasto, alla scuola media Rossetti issata la bandiera della pace

VASTO - Oggi alle 11, nella scuola secondaria di primo grado Gabriele Rossetti, si è svolta la cerimonia di esposizione della Bandiera della pace. Presenti alunni, docenti, il dirigente scolastico, Maria Pia Di Carlo, il sindaco Francesco Menna, l'assessore all'Istruzione, Anna Bosco, e Nicola Della Gatta, assessore alla Cultura. Lo fa sapere in una nota l'istituto scolastico di via Ciccarone.

Di fronte ai gravi avvenimenti di questi mesi in Ucraina, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, invita studenti, famiglie e tutto il personale scolastico a riflettere sull’art.11 della Costituzione perché "la scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base c’è la pace, un valore irrinunciabile”.

"La nostra scuola - scrive nella nota, Gabriella Boschetti, docente delle Rossetti - da sempre opera in prima linea per promuovere relazioni sane e una cultura scolastica pacifica mettendo al centro del percorso educativo questi temi educando ad una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra".

"In questo delicato momento storico, pertanto, pur nella consapevolezza della giovane età degli alunni e delle

alunne della classe prima sezione E, ad indirizzo musicale, - precisano le professoresse della scuola, Gabriella Boschetti e Stefania D’Orazio, coordinatrici del progetto “La scuola si muove per la Pace”, - si è resa necessaria un’attenta riflessione sull’inestimabile valore della pace e della solidarietà, sensibilizzando ciascuno a dissociarsi dalla violenza e dalla disumanità della guerra.

Un puzzle per la pace, un puzzle di cuori. Questo il manifesto simbolo realizzato dai giovani allievi e posto all’ingresso della scuola, a ricordarci che vivere in pace, significa pensare al futuro sorridendo", conclude Boschetti.