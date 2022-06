I Lions Club di Vasto e San Salvo insieme per la prevenzione del diabete

VASTO - Organizzata congiuntamente dai tre Club Lions di Vasto e dal Lions Club di San Salvo, Sabato 4 giugno p.v. si svolgerà a Vasto una “Giornata” dedicata al diabete ed alla sua prevenzione: una morbilità diventata da tempo uno degli obiettivi primari di lotta che il Lions Clubs International ha indicato ai Club di tutto il mondo.

Portata avanti con un’opera di sensibilizzazione capillare presso le popolazioni di tutto il mondo, questa lotta al diabete tenta di ridurne gli effetti che rischiano, nel tempo, di diventare devastanti.



La “Giornata”, organizzata da Lions Club Vasto "Adriatica Vitt. Colonna, Lions Club Vasto Host, Lions Club Vasto "New Century" e Lions Club San Salvo, si articolerà in due momenti distinti: al mattino di Sabato , dalle ore 9:00 alle 11:00, un gruppo di Medici volontari, soci Lions o amici dell’Associazione, presso la Piazza Rodi a Vasto Marina, effettueranno uno screening gratuito di misura della glicemia e forniranno indicazioni utili, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e invitarla a controllarsi per prevenire questa morbilità già altamente diffusa, che si va però espandendo pericolosamente.

Al pomeriggio di Sabato invece, con inizio alle ore 17:30, presso la Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, con il patrocinio del Comune di Vasto, si svolgerà un interessante Convegno scientifico-sanitario che vedrà l’intervento di Relatori di eccezione, specialisti in questo campo.



Moderatore, il Giornalista e socio Lions, Luigi Spadaccini. Saranno presenti ai lavori, il Governatore del Distretto Lions 108 A, Franco Saporetti e il Sindaco di Vasto, Francesco Menna.



Il Diabete è una morbilità fortemente in aumento a livello globale con un numero di adulti affetti dal male, che si stima possa crescere dai 537 milioni del 2021 ad oltre 780 milioni entro il 2045.

L’aumento previsto delle corrispondenti spese sanitarie tenderà a diventare insostenibile nel tempo, come dimostra la spesa sanitaria globale legata al diabete salita oggi a circa 1000 miliardi di USD rispetto ai 232 miliardi di USD del 2006! La drammaticità di questi dati invita ognuno di noi a riflettere e a cambiare i propri stili vita.