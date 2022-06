Vasto, oggi è la giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare

VASTO - Arriva sottovoce, con passo felpato, quasi impercettibile, per portarsi dietro una carica enorme di dolore interiore. Stiamo parlando dei Disturbi del comportamento alimentare (Dca) di cui oggi ricorre la giornata mondiale. Una lotta contro un fantasma, contro se stessi, contro la propria identità.

Bulimia, anoressia, vigoressia, ortoressia, bigoressia, obesità, Binge eating disorder (Bed). Parole in aumento sia in quantità sia in frequenza nella nostra società.

Zonalocale ha voluto approfondire l'argomento per capire le ragioni di tale incremento. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) solo nell'anno tra il 2019 e 2020, in Italia le persone che soffrono di malattie del comportamento alimentare sono passate da 163 mila a 230 mila, circa il 40 per cento in più. Lo stesso dato che registra a Vasto il Centro di medicina-psicoterapia-nutrizione (Mpn), sede di riferimento per la cura e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.

"Complice la pandemia", dichiara Mara Ricciuti, psicoterapeuta del Centro. Il lockdown ha generato "la permanenza forzata a casa, provocato un limite al coinvolgimento sociale", scatenando dinamiche che intersecandosi tra di loro hanno creato una bomba esplosiva, spiega la dottoressa preoccupata soprattutto dall'abbassamento dell'età dei pazienti Dca. "Se prima l'esordio si notava a 15 anni circa, in piena adolescenza, adesso abbiamo casi anche a 9 anni".

Ci troviamo in un'età delicatissima, nella quale la ricerca dell'identità personale deve fare i conti con un corpo in crescita, quando il nome o la valenza sociale si associano all'aspetto fisico piuttosto che a un riconoscimento d'appartenenza a una comunità.

Malattie che diventano invalidanti pure a livello sociale: "Per un paziente affetto da ortoressia, cioè la ricerca ossessiva di cibi sani, - precisa Ricciuti - significa non andare più a cena fuori, rinunciare a momenti di convivialità".

La psicoterapeuta lavora insieme con la nutrizionista Morena Maccione e la supervisione medica di specialisti a seconda dei casi. Il Centro è operativo dal 2014 e ha in cura giovanissimi dai 9 ai 17 anni, ma anche adulti. Di Vasto, del Vastese, ma anche di fuori provincia come pazienti provenienti dall'Aquila o extraregionale, dal Molise e dalla Puglia. "Molti casi di anoressia e ortoressia, soprattutto tra le ragazze, specifica la psicoterapeuta. I giovani maschi risultano invece essere affetti maggiormente da vigoressia, cioè l'attenzione spasmodica alla composizione muscolare ottenuta attraverso una nutrizione iperproteica".

Ma come si fa a distinguere un atteggiamento di attenzione particolare al cibo o al corpo sano da un Dca? "Facendo una diagnosi precoce - ribatte Ricciuti - fondamentale sia per la cura sia per i tempi della guarigione (dai 6 mesi ai 2 anni). I pazienti in genere arrivano qui e presentano stati di malnutrizione (forte sottopeso) o un'attività fisica portata all'eccesso oppure ancora un accrescimento malsano della muscolatura". I genitori sono esasperati, si sentono in gabbia, costretti a modificare il loro regime d'alimentazione perché "è l'intero nucleo familiare che diventa patologico", sottolinea la dottoressa. Generalmente dopo una restrizione di cibo (che può verificarsi nei casi di anoressia) oppure un'abbuffata (nei casi di Bed), "si verifica l'isolamento sociale da parte del ragazzo/a e l'attività fisica diventa metodo di compenso". Segnali d'allarme di cui dovrebbero tener conto i genitori, spesso pure loro ignari di essere affetti da disturbi dell'alimentazione. "Si può trattare di anoressia cronicizzata, il cui esordio è avvenuto in età adolescenziale, ma mai riconosciuto. Del resto, prima era più difficile individuare un Dca, aggiunge Ricciuti. E' solo dal 2021 che i disturbi legati all'alimentazione sono stati separati da quelli mentali".

Infine, alla domanda di descrivere con una frase cosa sentono i suoi pazienti, la dottoressa ha risposto "un cd che gira dentro la testa". Facciamo in modo che i soli cd che i ragazzi possano avere in testa siano quelli di musica.