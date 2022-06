Vasto, la professoressa Chiara Palmieri Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

VASTO - La giovane professoressa vastese Chiara Palmieri è diventata ieri Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Chiara, che da anni è docente universitario presso la Università del Queensland in Australia, è stata insignita di questa importante onorificenza per i suoi meriti nel campo della ricerca medico veterinaria, in una cerimonia ufficiale che si è tenuta ieri presso il consolato italiano del Queensland, a Brisbane.



Alla professoressa Palmieri sono giungano gli auguri dei genitori Donato e Rosa, della sorella Teresa e degli amici di sempre di Vasto, che l’aspettano al rientro in Patria per festeggiare la meritata onoreficienza di Cavaliere.