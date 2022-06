Vasto, in giro per le botteghe, gli alunni della Spataro scoprono l’artigianato (GALLERY)

VASTO - Uscita didattica speciale per la terza C della scuola primaria Spataro del Comprensivo 1 di Vasto. Ieri gli alunni erano per le vie del centro storico, alla scoperta dell'artigianato.

"I ragazzi hanno già studiato a scuola - ha detto la loro maestra, Rosaria Spagnuolo - quanto le attività artigianali siano fondamentali tra le risorse economiche della geografia e come si siano sviluppate già nel Neolitico, anche nel nostro territorio". I ragazzi hanno così potuto approfondire l'argomento, scoprendo alcune realtà presenti in città.

"La prima tappa è stata alla bottega di Alessandro Cavallone, lo storico orologiaio del centro che, con grande cortesia, ha spiegato il suo lavoro e come siano piccoli e delicati i meccanismi dell'orologio che spesso deve riparare. È necessaria professionalità insieme a tantissima pazienza e manualità, un lavoro d'altri tempi che gli è stato tramandato dal padre", si legge nella nota.

Alla Creta Rossa, i ragazzi sono stati accolti con simpatia da Giuseppe Buono e Michela Monteodorisio, titolari della bottega. Dopo aver spiegato l'argilla, come materiale anche legato alla storia e il suo utilizzo ai giorni nostri, hanno fatto sperimentare l'attività di ceramica, con grande interesse dei ragazzi, facendo manipolare pezzettini d'argilla, eseguendo semplici incisioni e una semplice decorazione con i colori.

A Dado Ricami, Damiano Maccarone e Donatella Della Penna hanno fatto vedere tutto il processo di lavorazione di un bavaglino, come esempio delle tante lavorazioni che eseguono, dal taglio del tessuto, alla rifinitura e al ricamo, spiegando i vari macchinari e l'importanza non solo della professionalità, ma anche della creatività per personalizzare tanti tipi di tessuto diversi".

"A Sparagn e Cumparisc, Anastasia Massone ha parlato della sua passione per il dialetto abruzzese e per alcune parole tipiche, simpatiche, che più lo rappresentano, stampate sulle maglie. Ha iniziato a stampare magliette per sé stessa, poi per gli amici e con il passaparola sono cominciate ad arrivarle tantissime richieste che l'hanno portata a cambiare lavoro, con ordini internazionali.

Alla calzoleria di Mirko i ragazzi hanno potuto vedere i vari macchinari e le metodologie per riparare borse e scarpe, un lavoro antico ma che richiede l'utilizzo di tecnologie moderne per poter lavorare i materiali attuali, spesso non più di pelle".

"Un percorso veramente interessante - ha detto Spagnuolo. - I ragazzi hanno capito bene il concetto di pazienza, di lavorare lentamente e con precisione prodotti di grande valore e bellezza. Hanno conosciuto dei grandi professionisti, molto diversi tra loro ma che esprimono capacità comuni: arte, passione, impegno, capacità tecnologica e di innovazione, il meglio per l'eccellenza dell'artigianato vastese".